Bjørgen om Johaug-dommen: - Tullete

ANNONSE

Therese Johaug ble nylig dømt til 13 måneders utelukkelse for sin dopingsak som kom som følge av feil bruk av leppekrem. Johaug ble trodd i sin forklaring, men ble likevel idømt 13 måneders utelukkelse. Det ble også påvist at dosen Johaug hadde fått i kroppen ikke hadde noen prestasjonsfremmende effekt.

Johaugs lagvenninne, Marit Bjørgen, er kritisk til dommen.

- Jeg synes det er tullete, rett og slett. Det er vanskelig å skjønne, sier Bjørgen til NRK om venninnens dom.

Bjørgen er kritisk til utøvernes manglende rettssikkerhet.

- Therese blir trodd, hun har vært uheldig og fått det i seg gjennom en salve hun har på leppene. Likevel får hun 13 måneder. Det sier litt om rettssikkerheten vår. Vi har ingen ting å stille opp med, sier Bjørgen til NRK.

Den norske langrennsveteranen forteller til NRK at hun har møtt Johaug noen ganger gjennom vinteren. Både til trening og til lunsj. De to kan ikke trene sammen i regi av skiforbundet, men kan trene sammen på eget initiativ.

Bjørgen forteller likevel til NRK at hun skulle ønske hun kunne vært mer til stede for Johaug, og at hun har kjent på et snev av dårlig samvittighet for det.

VITNET: Marit Bjørgen vitnet i høringen i Therese Johaug-saken.

Fjernes fra smøretraileren

Som følge av dommen, velger Norges Skiforbund å fjerne portrettet av Johaug fra landslagets smøretrailer.

- Det er dessverre en uheldig, men nødvendig konsekvens av at det nå har kommet en dom, sier Bjervig til Nettavisen.

Portrettet av Johaug vil bli dekket over av blå folie. Johaug vil ikke bli erstattet av en annen utøver på traileren, ifølge Bjervig. Arbeidet med å fjerne Johaug vil bli gjort i nær fremtid.

Når Johaugs dom på 13 måneders utelukkelse er ferdigsonet, vil hun være tilbake på traileren. Bjervig forteller at skiforbundet har hatt en tett dialog med Johaugs management om saken.

Fischer brøt med Johaug

Mandag ble det klart at utstyrsgiganten Fischer bryter sin millionkontrakt med Therese Johaug etter at langrennsstjernen ble dømt til 13 måneder utestengelse som følge av sin positive dopingprøve i september. De benytter seg da av en antidoping-klausul som alle Johaugs sponsorer har i sine kontrakter.

- Det er en av konsekvensene vi har visst at kunne komme, sier Jørn Ernst, Johaugs manager, til NTB.

United Bakeries, som blant annet eier merkevaren Isklar, har vært en del av Johaugs sponsorlag en god stund, og Isklar var en av få merkevarer som var synlig representert på pressekonferansen der Johaug første gang fortalte om den positive dopingprøven.

De akter ikke å gjøre som Fischer, men vil fortsette samarbeidet med den norske langrennsstjernen, selv etter at dommen har falt.

- Vi bryter ikke med Therese. Hun har gjort en en fantastisk jobb som ambassadør for våre merkevarer, og det er nå hun trenger vår støtte som mest, sier Remi Goulignac, grunnlegger for United Bakeries, til Nettavisen.