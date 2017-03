Bjørgen om Northug: - Han bør skaffe seg familie

ANNONSE

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Bjørgen fulgte søndag opp et fantastisk VM med å vinne tremila i Holmenkollen.

Den norske veteranen fikk med seg tre individuelle gull, samt et stafettgull fra VM i Lahti tidligere i vinter, og med seieren søndag har hun dermed levert råsterkt i det som har vært et comeback for 36-åringen.

Bjørgen sto over mesteparten av forrige sesong fordi hun hadde blitt mor, men har i vinter ikke vist spor av å være preget av den pausen.

Råd til Northug



Nå råder hun en norsk skikollega til å gjøre det samme.

Petter Northug uttalte nemlig lørdag, etter herrenes femmil i Kollen, at han trodde Bjørgen kunne vinne OL-gull selv som fembarnsmor.

- Northug burde skaffe seg familie selv. Det hadde fått roet ham litt ned, sier Bjørgen til pressen etter Kollen-tremila med et lurt smil.

Northug har selv slitt denne sesongen og ble bare nummer 30 under femmila lørdag. Bjørgen har likevel tro på at han skal slå tilbake.

- Han har absolutt mulighet til det. Han har drevet med dette i mange år nå og begynner å bli en voksen kar. Han vet hva som skal til, sier hun.

- De feilene han har gjort, vet han om selv og det er unødvendige feil. Neste år er det OL og det trigger ham nok, siden han ikke lyktes helt i Sotsji, mener Bjørgen.

- Vil ha flere barn



Selv om 36-åringen nok ikke satser på å leve opp til Northugs ord, og få fire barn til, er hun klar på at hun gjerne vil ha flere unger i framtiden.

- Ja, jeg skal ikke legge skjul på det, sier Bjørgen.

Bjørgen uttalte så sent som fredag at hun trolig satser mot OL i sørkoreanske Pyeongchang neste år og at det også er en mulighet at hun går VM i østerrikske Seefeld i 2019, der hun er tittelforsvarer på flere distanser. Dermed blir det trolig ikke flere barn med det første.

- Jeg ser mot OL nå og så får vi ta veien videre etter det. Men det begynner nok å nærme seg slutten, forteller skistjernen.

SKISTJERNER: Marit Bjørgen og Petter Northug under VM i 2015.

Så etter Marius



Under søndagens tremil, der Bjørgen vant med solide to minutter og fem sekunder, hadde hun håpet å få et glimt av sønnen Marius på tribunen. Men til tross for iherdig speiding mot slutten, fikk hun ikke øye på ham.

- Ja, det gjorde jeg. Mot slutten av rennet så jeg etter ham, om han jublet for mammaen sin, men jeg så ham ikke. Kanskje jeg har blitt for kjedelig, sier Bjørgen og utdyper:

- Han skulle være inne på stadion en plass, og jeg prøvde å kikke etter ham da jeg rundet inn der, men det spørs om han ikke var litt lei.





