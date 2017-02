Bjørgen tviler på sprinten, men går likevel for tre VM-gull

ANNONSE

Marit Bjørgen mener hun stiller svakest på sprinten i Lahti-VM. Hun vil være fornøyd med én gullmedalje, men røper at hun mener hun har tre store gullsjanser.

- Jeg ser mine største sjanser i Lahti på 10 kilometer klassisk i tillegg til duathlon og tremila. Det er på sprinten jeg føler jeg stiller dårligst. Jeg mener jeg har god kapasitet på de lengre distansene, og så er det jo fellesstart i duathlon og tremil, så der gjelder det å ha en god avslutning, men jeg føler at kapasiteten og forberedelsene er bra i så måte, forteller Bjørgen til NTB.

Vi traff henne i Davos, der hun ligger på en privat høydesamling i forkant av verdenscuprennene i Otepää og VM. Hun har med familien, men ellers klarer hun seg selv rent treningsmessig.

- Dersom jeg klarer å vinne en individuell gull i Lahti vil jeg være veldig fornøyd. Jeg har jo vunnet en del gullmedaljer i tidligere mesterskap, så jeg vil jo gjerne ha gull også denne gangen. Det er jo det jeg går for. Ved siden av individuelle medaljer blir det også viktig at vi kan lykkes i stafetten, legger Bjørgen til.

Hun har tatt VM-gull i alle disipliner i løpet av karrieren, men det er ikke til å komme fra at etter at hun ble mamma til lille Marius, for vel et år siden, er det mange som har tvilt på om hun kunne komme tilbake på det samme høye nivået igjen. Alt tyder på at hun har klart det.

Ser fram til Otepää

Marit Bjørgen legger ikke skjul på at hun ser fram til å komme til Estland og Otepää for å få den siste VM-testen der. Hun kommer dit rett fra høyden i Davos, og det kan selvsagt være et lite usikkerhetsmoment som hun er fullt klar over.

- Det er sprint og 10 kilometer klassisk på programmet i Otepää før VM. Det ville vært godt å få noen gode renn der. Jeg kommer dit rett fra høyden, så det kan slå begge veier i forhold til trygghet. Men jeg ser fram ti å komme dit, for der har jeg trivdes godt tidligere, sier hun.

Tidligere i år har hun vært kynisk. Blant annet sto hun over Tour de Ski. Det var en avgjørelse hun tok tidlig.

– Var det riktig når du ser tilbake på det nå?

– Ja, det er ingen tvil om at det var riktig å stå over Tour de Ski. Nå har vi jo ikke gått VM ennå, men jeg føler det har vært riktig for meg før de andre mesterskapene, og for meg er mesterskap det som betyr mest. Det var en både viktig vurdering og avgjørelse å ta, å droppe Touren, med tanke på å stille best mulig rustet til VM, forklarer Bjørgen til NTB.

En unødvendig belastning

Hun forklarer også hvorfor det var viktig å droppe kraftprøven i Sveits, Tyskland og Nord-Italia rundt årsskiftet.

- Tour de Ski er helt klart en belastning, for det er mange tøffe skirenn på rekke og rad. All reisingen tar også på, forteller hun.

- Ved å stå over får jeg heller lagt en god periode med trening, og etter en periode på omtrent fem uker uten konkurranser, blir jeg veldig sugen på å komme tilbake til konkurransene med en god treningsperiode i kroppen. Det er også et problem å satse på to formtopper, en i Tour de Ski og en litt senere i VM. Selvsagt er det utfordrende. Det fikk jeg kjenne skikkelig på i Falun-VM for to år siden. Derfor er det om å gjøre å være kynisk i forhold til de målene jeg har, og for meg betyr mesterskapene mest, uansett hvor artig det er å være med og kjempe om seieren i Tour de Ski, innrømmer Bjørgen.

Positivt og i VM-rute

Marit Bjørgen imponerte i NM og utklasset de andre. Hun gikk også solide og gode renn i verdenscupen i Falun helgen før NM-konkurransene. Det tyder på at hun er på rett spor og har kontroll.

- Jeg synes egentlig jeg ligger veldig godt an, og jeg må si jeg synes NM gikk mye bedre enn jeg hadde forventet. Det løsnet egentlig litt for meg etter verdenscupløpene i Falun. Det kjentes veldig positivt, og det har vært bra etter at jeg kom hit til Davos også. Jo, det ser bra ut, slår Marit Bjørgen fast overfor NTB snaue tre uker før VM innledes.

Og hun fortsetter:

- Jeg trener med verdens beste langrennsløpere hele tiden. Da vet man jo veldig godt hvor man står, og jeg skal ikke nekte for at det er godt for tryggheten og selvtilliten når jeg slår de andre ganske mye.

Jo da, Bjørgen er VM-klar. Hun skal ikke bli lett å slå i de finske skoger.