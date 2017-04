Bjørgens seiersmargin bekymrer Løfshus

ANNONSE

Flesteparten av Bjørgens lagvenninner på elitelandslaget glimret med sitt fravær i sesongens siste viktige konkurranse, men landslagsløper Kari Øyre Slind ble nummer to og Kathrine Harsem fulge deretter.

Sistnevnte står først i køen av dem som banker på landslagsdøra foran den kommende OL-sesongen. Lørdag var likevel Varden Meråker-løperen slått med fire minutter og 20 sekunder av norgesmester Bjørgen.

– Det er et grelt eksempel på hvor stor avstand det er mellom Marit og de som blir nummer to og tre. Der må vi prøve å få tatt noen grep med tanke på framtida. Én gang slutter Marit og de andre jentene som nå er i toppen, og da må vi sørge for at vi har tettet det hullet, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NTB.

BEST: Marit Bjørgen vant kongepokalen og lørdagens 30 km under nm del 2 på Gålå.

Hodebry

Han mener forskjellen på toppene og gruppa av utfordrere på kvinnesiden i norsk langrenn er tankevekkende.

– Det er et stort gap fra de beste til de nest beste. Jeg kunne tenkt meg at det var flere på nivå to. På guttesiden er det stikk motsatt. Der er det vel 17–18 løpere som har vært innom pallen det siste halve året. Vi har snitt på tre mann blant de ti beste i hvert renn. Det er voldsomt, sier Løfshus.

– Hvilke grep kan gjøres på jentesiden?

– Vi har hatt mange jenteprosjekter, men jeg har i øyeblikket ikke noe fasitsvar. Hadde jeg hatt det, ville det vært enkelt, sier Løfshus.

– Dette skaper hodebry for dere?

– For meg gjør det i hvert fall det. Samtidig har du andre som er mindre bekymret enn meg og pleier å si at det ordner seg, sier landslagssjefen.

Ingen Klæbo

Løfshus understreker at mangelen på potensielle nye stjerner ikke er total i norsk langrenn på kvinnesiden. Lyspunktene er absolutt til stede.

– Vi har søstrene Udnes Weng, Lotta og Tiril, som er veldig lovende, og så har vi Marte Mæhlum Johansen som ble juniorverdensmester i vinter og har gått veldig fort, sier han – men legger til:

– Men bildet er likevel litt bekymringsfullt. Det er lenge siden vi har hatt en skikkelig god jente som har kommet opp. Den siste er vel Ragnhild Haga, som er født i 1992.

– Det er lenge siden dere har hatt en Høsflot Klæbo på damesiden?

– Det er det. Men på herresiden er bredden større, og da er det mer naturlig at vi klarer å tette sånne gap raskt, sier Løfshus.

Nevnte Lotta og Tiril Udnes Weng viste seg for øvrig fram under helgens NM på Gålå. Torsdag tok Nes-tvillingene gullet på lagsprinten, og fredag tok Tiril karrierens første individuelle seniormedalje i NM med bronsen på 5-kilometeren i fri teknikk.

I dagene og ukene som kommer skal Løfshus og hans trenerkolleger avgjøre hvem som får plass på neste sesongs landslag. På herresiden banker en lang rekke løpere på døra. Blant kvinnene er kandidatene langt færre.

