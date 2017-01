Bjørndalen med lovende skyting frem mot VM

ANNONSE

Anton Shipulin vant 20 kilometeren i Anterselva, fredag. Med kun ett bomskudd var det ingen som kunne gjøre noe med russeren.

- Anton Shipulin fullfører sin beste 20 kilometer i dag, sier NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Bjørndalen slått i sporet

Ole Einar Bjørndalen hadde en flott åpning på løpet med fullt hus på de første to skytingene, men ringreven maktet ikke å holde hodet kaldt på tredje skyting og fikk en bom. Han ble slått i sporet med 1.04 minutter av Anton Shipulin og endte til slutt på en 4. plass.

Martin Fourcade åpnet ballet med fullt hus, men etter det ble det en bom på både andre- og tredje skyting. Med ett minutt tillagt for hver bom, ble det for vanskelig for skiskytterkongen å ta igjen Shipulin. Franskmannen endte 41 sekunder bak russeren.

Les også: Skiskyttergutta vant i Ruhpolding

Ett treff unna seier

Ukrainske Sergey Semenov hadde skutt 19 feilfrie skudd og lå an til seier med ett skudd igjen. Det kan hende Semenov ble klar over det selv mellom fjerde og femte skudd, for da bommet ukraineren. Ukraineren klarte fortsatt å kjempe seg til en 3.plass, 56 sekunder bak.

Lars Helge Birkeland fikk kun en bom, men gikk for tregt i sporet til å kunne hevde seg, og kom på 12.plass. Johannes Thingnes Bø startet 20 kilometeren med to bom på første liggende. På de tre neste skytingene ble det fullt hus for nordmannen, som endte på en 13.plass.