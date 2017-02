Bjørndalen trygg på Svendsen-løft

ANNONSE

Så langt har mesterskapet i Hochfilzen vært en tung opplevelse for trønderen. På sprinten fikk han trøbbel etter målgang og måtte ha legetilsyn, og på torsdagens normaldistanse ble det tre bom på standplass og en beskjeden 29.-plass. Farten i langrennssporet var heller ikke i tråd med veteranens ambisjoner.

Til tross for motgangen i Hochfilzen går Svendsen lørdagens VM-stafett for Norge. Ole Einar Bjørndalen er trygg på at den mangeårige lagkameraten har det som skal til for å snu motgang til medgang.

– Når du føler at ting ikke går som det skal, er det alltid tungt å snu det. Samtidig er det stort sett kun én mann det kommer an på. Det gjelder å velge snu det selv, og Emil kommer til å velge det i løpet av dagen. Dette kommer til å gå bra, sier skiskytterkongen til NTB.

Optimismen tilbake

Hovedpersonen selv er godt i gang med den mentale snuoperasjonen som må til etter skuffelsen på torsdagens normaldistanse.

– Jeg føler meg klar for å prøve å snu litt på den situasjonen som er og gi gass siste helga, sier Svendsen til NTB – og understreker videre at mye handler om ikke å gruble for mye.

– Ambisjonene mine ligger langt over det jeg klarte på normalen, men jeg må prøve ikke å tenke for mye på det akkurat nå. Nå er det denne viktige helgen som gjelder, og så får vi oppsummere litt grundigere etter VM. Det gjelder ikke å tenke for bredt akkurat i øyeblikket, sier trønderen.

31-åringen har gått ankeretappen på det norske laget i hvert eneste mesterskap siden 2011. Det er det ikke sikkert han gjør lørdag, men Svendsen er optimistisk med tanke på å løse oppgaven som venter.

– Vurderingen min er at formen ikke er veldig bra, men på en stafett er distansen kortere og det er andre kvaliteter som er viktig enn på en 20 kilometer. Det er et veldig annerledes løp, sier han.

Gyllen statistikk

Trønderens stafettstatistikk er det lite å si på. Foran lørdagens VM-oppgave i Hochfilzen har han gått ni ordinære stafetter i VM- eller OL-sammenheng på seniornivå. Fasit: Seks gull, to sølv og en fjerdeplass.

Fjerdeplassen kom på OL-stafetten i Sotsji.

I blandet stafett har det for øvrig også blitt fem medaljer – tre av dem i gull – på kun seks forsøk. Svendsen har med andre ord vært noe som ligner en medaljegarantist i stafettsammenheng.

Lørdag kan den statistikken bli ytterligere forsterket.

