Bøkko: - Nå er det alt eller ingenting

Det var i påsken at uhellet var ute for skøyteløperen som gjorde comeback foran den kommende OL-sesongen. Bøkko skulle forsøke på en baklengs salto og landet forkjært. I de påfølgende undersøkelsene ble det fastslått at Hol-guttens leggbein var tvers av.

Drøye seks uker er gått siden skaden oppsto. 30-åringen innrømmer gjerne at en alvorlig skade ikke var det han hadde sett for seg å starte OL-oppkjøringen med.

- Det er selvfølgelig ikke ideelt. Nå trenger jeg i hvert fall at resten av sommeren går på skinner. Jeg må bare trene som en gærning, og håpe at resten går bra, smiler Bøkko til NTB.

Landslagskollegene startet oppkjøringen til den kommende OL-sesongen for en liten måned siden. Den første samlingen gikk uten Bøkko. Hallingdølen avviser samtidig at han allerede er tidsnød.

- Det er egentlig bare skøyteløperne som begynner oppkjøringen 1. mai. Veldig mange andre idretter starter først 1. juni, og de presterer godt fra start. Jeg trente bra etter sesongslutt og var i stigende form da. Sånn sett er det kun disse seks ukene som har gått skeis, sier han.

Sulten etter suksess

De tre første ukene etter beinbruddet måtte 30-åringen sitter med beinet høyt. I de tre neste har han etter eget utsagn trent to økter om dagen – i form av lett sykling eller styrkeøvelser.

Fredag kaster Bøkko krykkene. I tiden som kommer handler alt om å få lagt ned den treningen som skal til for at comebacket blir vellykket. Aller helst skal det krones med edelt metall i sørkoreanske Pyeongchang i mars neste år.

Sulten etter suksess er større enn noen gang etter den ulykksalige starten på sesongoppladningen.

- Nå er det alt eller ingenting. Jeg er kanskje enda mer giret enn tidligere, for nå har folk mistet enda litt mer troen på meg, smiler Bøkko – og tilføyer:

- Nå har jeg virkelig lyst til å gå bra. Derfor blir det en hard sommer. Det skal jeg love deg.

Form er ferskvare

At skaden kommer til å bli begrensende faktor videre inn i sesongoppkjøringen, tror han ikke. Pilene peker rett vei.

- Det virker som beinet blir veldig bra. Fysioterapeutene er optimistiske, men man vet aldri. Det er lite hevelse og god bevegelighet allerede. Det har ikke vært vondt i det hele tatt etter at jeg kom hjem, sier Bøkko.

Går alt som veteranen håper og tror, er han tilbake på skøyter ikke så altfor lenge.

- Jeg håper jeg kan gå på skøyter i neste uke i en eller annen form. Enten det er rulleskøyter, hockey eller kortbane, smiler 30-åringen.

Neste landslagssamling er i den nederlandske skøytemetropolen Heerenveen. Avreise er 12. juni.

- Jeg håper virkelig jeg får plass i skøyteskoen og får trent skikkelig da, sier Bøkko.

Noen vil kanskje tenke at Hol-gutten, som tok en pause fra trening og konkurranse på sensommeren i fjor. Først i januar kom lysten til å satse tilbake. 30-åringen avviser at han kan flyte på gammel form i comebacket.

- Jeg blir nok litt mer lett-trent. Musklene husker bevegelsene. Samtidig merket jeg i vinter at skøyteform er ferskvare. Det var tungt å starte på igjen. Jeg fikk passet påskrevet, smiler han.

