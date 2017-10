Bøkko foran landslagssjefens skjema

Håvard Bøkko er tilbake etter ankelbruddet som forsinket hans comeback på isen. Ifølge landslagssjef Sondre Skarli er 30-åringen i rute til OL i februar.

Bøkko valgte å ta en pause fra skøytesporten i september 2016 som følge av knetrøbbel og manglende motivasjon.

Over nyttår var han innstilt på et comeback, men et beinbrudd i påsken, i tillegg til en sykehusinfeksjon, gjorde at comebacket ble utsatt.

Nå er veteranen tilbake på isen med mål om å prestere i OL i Sør-Korea i februar.

Landslagssjef Sondre Skarli sier at Bøkkos tilbakekomst i skøytegruppa er verdifull. Han vet at konkurransen i OL blir knalltøff, men ser nå sin elev jobbe knallhardt for å komme opp på nivået han må være på.

– Ut fra den skaden han hadde er han foran det skjemaet jeg hadde predikert. Samtidig, i en OL-sesong bør du jo være ekstremt god i starten, og han er ikke i nærheten av Sven Kramer for eksempel, sier Skarli til NTB.

Slått av juniorløper

Landslagssjefen fikk se Bøkko gå norgescup søndag. Der ble han nærmest sensasjonelt slått av juniorløperen Allan Dahl Johansson på 1500-meteren. Senere samme dag slo imidlertid Bøkko til med 6.30,88 og seier på 5000 meter.

– Håvard forsvant for litt over et år siden, og idet han gjorde comeback brakk han beinet. Ut ifra det var det (norgescupløpene) meget oppløftende. Han har trent bra i det siste og bygget seg opp gradvis. Samtidig har han vist en vilje og motivasjon som tyder på at han er veldig motivert.

Han legger også til at 1500-løpet til 30-åringen ikke nødvendigvis var svakt, men at 19 år gamle Johansson var bedre.

– Det var ikke et svakt løp av Bøkko, og det var hans første 1500-meter på to sesonger. Samtidig svarte han med en meget oppløftende 5000 meter.

Å ha Bøkko tilbake i laget gir også trygghet og humør i skøytegruppa.

– I fjor kjente vi veldig på at vi manglet ham med sin erfaring, rutine, humør og pågangsmot. Han er utrolig flink til å spre positivitet og alltid flink til å holde humøret oppe i gjengen, forteller Skarli.

NM-helg venter

Det neste på programmet for Bøkko og co. er NM enkeltdistanser i Stavanger til helgen. Der er kampen om plassene hard.

– Vi har flere gode løpere som slåss om plassene, spesielt på 1500 meter. Vi har Sverre Lunde Pedersen, Sindre Henriksen, Håvard Lorentzen, Håvard Bøkko og nå også Allan Dahl Johansson. Samtidig er det også noen løpere bak, så det blir fight om plassene, sier Skarli, vel vitende om at kun fire løpere får plass på distansen.

Resultatene i NM danner i kombinasjon med søndagens norgescupløp grunnlaget for uttaket til de første verdenscupløpene i Heerenveen og Stavanger.

(©NTB)

Mest sett siste uken