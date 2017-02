Brandsdal fikk nedslående VM-melding

ANNONSE

LYGNA (Nettavisen): En 8. plass er det beste Brandsdal kan vise til i verdenscupen denne vinteren, og selv om han sikret seg tredjeplass på sprinten i NM på Lygna, var han ikke blant de 12 herreløperne som får reise til Lahti-VM om cirka to uker.

Sprinteren sier han har full forståelse for at uttaket ble som det ble.

- Jeg synes det er veldig kjipt, men det er helt riktig. Jeg har ikke gått fort nok. Det er lettere å akseptere det når alle de andre har prestert så godt. Det var et helt riktig uttak og et riktig lag som skal kjempe, sier Brandsdal til Nettavisen.

Landslagssprinteren tror sykdom i starten av sesongen har ødelagt mye for ham denne vinteren.

- Når det er så tett, skal det ikke så mye til. Jeg startet sesongen med å være syk og brukte ganske lang tid på å komme meg ordentlig. Jeg har egentlig følt meg ganske bra etter jul, men jeg har ikke levert helt som jeg skal, forklarer nordmannen.

Han gleder seg likevel over et godt gjennomfør norgesmesterskap.

- Jeg er veldig fornøyd med at jeg endelig kjenner at ting er som det skal være – at jeg var skarp på fredag. Man må være fornøyd med det man kan være fornøyd med, sier Brandsdal.

3. PLASS I NM: Eirik Brandsdal ble nummer tre på NM-sprinten.

Sprintspesialisten legger ikke skjul på at han er skuffet over at VM nå likevel ryker, men er allerede i gang med å tenke fremover.

Mellom NM-løpene denne helgen har han fulgt nøye med på det som har skjedd i prøve-OL i Pyeongchang. Og skal vi tro Brandsdal, har han grunn til å være optimist.

Han tror løypene vil passe ham perfekt.

- Jeg synes det så veldig bra ut. Jeg digger sånn lang diagonalgang og det var det virkelig muligheter for der. Det så ut som en bra klassisk løype, forklarer Oslo-gutten.

- Jeg synes det er moro at de har laget en ordentlig klassisk løype som har mange kule elementer. Den hadde både jevn lang diagonalgang, og det så ut til muligheter for ordentlig staking på slutten. Det ligger an til moro, sier en smilende Brandsdal.

OL-LØYPER: Eirik Brandsdal tror løypene i Pyeongchang bør passe ham bra.

OL starter om cirka ett år.

- Jeg må fordøye skuffelsen (VM-uttaket) litt, men nå må jeg legge en god plan. Jeg må reise kjerringa, sier Brandsdal.