Bussproblem for Raw Air-deltakere

OPPDALSPORTEN (Nettavisen): Bussen som fraktet hoppere fra Sveits, Finland og Tsjekkia fikk problemer med varmeanlegget på vei til neste stoppested for Raw Air-turneringen.

Om bord på bussen steg temperaturen til over 30 grader og deltakerne ble tvunget til å bytte buss.

Ved Oppdalsporten fikk derfor turneringens pressebuss følge av utøverne fra de tre nasjonene.

Bussbytte foregikk uten dramatikk og det er ikke ventet at det skal forårsake for store forsinkelser.

Fryktet omkjøring



På forhånd var det ventet at det var været som skulle skape problemer for busskolonnen som tar utøvere, presse og arrangør fra Lillehammer til Trondheim onsdag.

Det var meldt kraftig vind på Dovre, men fjellovergangen har i motsetning til flere andre veier i Sør-Norge blitt holdt åpen.

Onsdag ettermiddag er det planlagt kvalifisering i Granåsen i Trondheim kl 17:30, men det er ventet at vinden kan skape problemer for arrangøren. Det er imidlertid spådd langt bedre forhold torsdag og et alternativ kan bli å arrangere både kvalifisering og renn da.

Avlyst på Lillehammer



Tirsdag ble Raw Air-rennet på Lillehammer avlyst etter at vindforholdene gjorde det for risikabelt å hoppe.

Stefan Kraft fra Østerrike leder den nye hoppturneringen når seks tellende hopp er unnagjort. Beste nordmann er Andreas Stjernen på 5. plass i sammendraget.

Topp 5 - Raw Air sammenlagt (etter 6 hopp):

1. Stefan Kraft 823,6 poeng

2. Andreas Wellinger 802,7 poeng

3. Markus Eisenbichler 785,4 poeng

4. Piotr Zyla 765,3 poeng

5. Andreas Stjernen 762 poeng

