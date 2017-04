Skip Steffen Walstad og resten av det norske laget kom seg ikke til sluttspillet i sin VM-debut. Torsdag ble vertene fra Canada for sterke. Foto: Jonathan Hayward (AP)

Canada for sterke for Norge i curling-VM

De norske VM-debutantene ble et nummer for små i møtet med vertslandet Canada i curling-VM. Vertene vant kampen 8-4, og Norge er ute av dansen for i år.