CAS-dommer: - Utøveren har et strengt ansvar

Tirsdag skal Johaugs sak høres i voldgiftsretten i sveitsiske Lausanne. Den norske langrennsstjernen håper å få dopingdommen på 13 måneders utestengelse redusert eller i beste fall bli frikjent, men det motsatte kan også bli utfallet. Straffen kan bli også forlenget.

Johaug har hele tiden hevdet at hun gjorde det man kunne forvente av henne da hun forhørte seg med landslagslege Fredrik Bendiksen om det var trygt å bruke leppekremen Trofodermin.

Ifølge den svenske CAS-dommeren Lars Nilsson ligger imidlertid ansvaret på utøveren.

– Ellers risikerer vi å få et system med såkalte «foul guys», og da kan vi legge ned hele idretten, sier han i et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT.

De finske CAS-dommeren Olli Raustevil ikke uttale seg om Johaug-saken når den nå har nådd CAS, men i en skriftlig uttalelse til TT bemerker han at idrettsutøvere «må snu hver stein» for å se om et legemiddel inneholder noe ulovlig. Det holder ikke å spørre landslagslegen.

Strengt ansvar

Svenske Nilsson er av samme oppfatning.

– Innen hestesporten sies det iblant at det har forekommet såkalte «foul guys», stallansatte som mot betaling tok på seg skylden for at hestene har fått i seg forbudte stoffer. Hvis man får et lignende system innen den vanlige idretten, føles det som om vi kunne legge ned idretten i stedet, sier han.

– Det er kjempeviktig at utøveren har et strengt ansvar. Dernest kan det finnes situasjoner der man kan se mildere på det, men utgangspunktet er at utøveren må være svært nøye, tilføyer CAS-dommeren.

Nilsson vil i likhet med Rauste ikke uttale seg om Johaug-saken spesifikt. Han sier samtidig at utgangspunktet for en dopingsak lik den Johaug er rammet av, er to års utestengelse.

– Samtidig kan man finne grunner som tilsier at den bør være kortere. I Norge kom man fram til 13 måneder, det er en ganske lang bit ned fra 24 måneder. Om det er riktig eller feil har jeg ingen oppfatning om, men det er i hvert fall et kraftig steg ned fra det intellektuelle utgangspunktet, sier Nilsson.

Therese Johaug skal møte i CAS tirsdag, men har denne uken brukt mye av tiden sin på trening.

Sol, shorts og ski.... Nyter fantastiske Sognefjell!!! #samling #johaug #energipåfyll Et innlegg delt av Therese (@johaugtherese) tirsdag 23. Mai. 2017 PDT

Alternativ styrkeøkt:-) #leirvassbu #kjellertrening Et innlegg delt av Therese (@johaugtherese) mandag 29. Mai. 2017 PDT

Kan få svar i løpet av uker

Johaug håper å ha sonet utestengelsen ferdig slik at hun kan delta under OL i Pyeongchang neste vinter. Nylig sa hun i et intervju med NTB at smertegrensen for å rekke vinterlekene i Sør-Korea er at straffen ikke overstiger 15 måneder.

Det er ventet at Johaugs støttespillere vil be om at en kjennelse fra CAS foreligger så raskt som overhodet mulig.

– Normalt innebærer det at selve avgjørelsen kan meddeles i løpet av noen uker etter høringen. Den fullstendige dommen, med begrunnelse, kan drøye i to-tre måneder, sier Nilsson.

(©NTB)