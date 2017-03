CAS-dommerens råd til Johaug: - Slapp av

ANNONSE

- Slapp av. Vær deg selv. La din advokat presentere saken din. Forhold deg rolig og fattet.

Det er Bård Racin Meltvedts råd til Therese Johaug når hun skal forklare seg overfor Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS) om et par måneders tid, etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket dommen på 13 måneders utestengelse fra Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

Meltvedt har selv sittet i åtte år som dommer i CAS, fra 2002 til 2010, og har rikelig erfaring fra dopingsaker som er anket til nemnden med base i den sveitsiske byen Lausanne.

Han beskriver domsbehandlingen i CAS som mer konsentrert enn det vi er vant til hjemmefra, og sier det er viktig å presentere det vesentlige i saken - og kun det. Ellers er rådet hans til Johaug altså å senke skuldrene og opptre fattet.

- Et veldig hyggelig sted

- Og etter min oppfatning ser det ut som om hun har evne til å gjøre det på en veldig god måte. Hun må bare fortsette med det, sier Meltvedt til Nettavisen.

Fra sine åtte år som CAS-dommer har han selv bare gode erfaringer med saksbehandlingen i Lausanne, og er sikker på at Johaug vil oppleve prosessen på en profesjonell og redelig måte.

- Først er det saksbehandling, som man er vant til i ankedomstoler, med anke og mottilsvar. Så er det for henne å reise ned til Lausanne i Sveits, en fantastisk hyggelig by ved enden av Geneve-sjøen. Der ligger CAS i en ærverdig slottsbygning like ved det olympiske museumet, med utsikt over sjøen, forklarer han.

- En hyggelig, profesjonell atmosfære råder i bygningen. Det er en hjelpsom og fin stab der nede, med kompetente folk. Det er veldig gemyttelig og hyggelig.

Kjenner seg ikke igjen i dystre beskrivelser

I 2008 testet den norske OL-hesten Camiro positivt under OL i Beijing, og rytter Tony André Hansen tok saken til CAS med Morten Steenstrup som advokat.

Ni år senere beskriver advokaten overfor VG atmosfæren rundt selve høringen som «helt lukket og kald», og mener det er «utrolig tøft» for en ung utøver å forsvare seg overfor CAS.

- Jeg er svært bekymret for Johaug. Underveis i saken til Camiro og Tony André fikk jeg et veldig inntrykk av at dette er en privat voldgift, der lojaliteten til systemet er sterk, på bekostning av rettssikkerheten til den enkelte. Jeg følte at utøveren skulle tas, og at systemet var rigget slik at det var umulig å gå fri, sier Steenstrup til avisen.

- Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen?

- Nei, det gjør jeg ikke. Som jeg sier opplever jeg det som en gemyttelig og vennligsinnet atmosfære, svarer Bård Racin Meltvedt til Nettavisen.

TIDLIGERE CAS-DOMMER: Bård Racin Meltvedt.

- Men jeg har altså sittet på den andre siden av bordet, og jeg har ikke hatt Steenstrup prosederende for meg. Det kan hende han var uheldig med utvalget, understreker han.

- Unngå finske dommere

Og nettopp dommerutvalget spiller en viktig rolle for Johaugs sak i CAS. Det er nemlig på dette området saksbehandlingen skiller seg mest ut fra en domsbehandling som vi er vant til.

Når saken kommer opp i CAS, utpeker hver av partene - altså Therese Johaug og hennes advokat på den ene siden, og FIS på den andre siden - en valgfri dommer ut ifra CAS sin liste over faste dommere. Deretter utpeker de to dommerne i fellesskap en formann, eller president, for dommerpanelet, ut ifra en liste over tre personer som er nominert av CAS-ledelsen.

Her må Johaug og hennes advokat Christian B. Hjort tenke seg nøye om, fastslår Meltvedt.

- Jeg tror at Johaug vil være tjent med å utpeke en dommer som er fra et land som forvalter rettstradisjonene på tilsvarende måte som i Norge. Altså gjerne et skandinavisk land, mener han.

Meltvedt har registrert at det finnes mange finske dommere i CAS-systemet, uten at han helt vet hvorfor. Han advarer imidlertid mot å utpeke en av dem.

- Og det samme med dommere fra Øst-Europa. Der er det nok mange som vil føle at det er på tide at Norge får en streng straff, og ikke bare alle andre, sier han.

Kan havne i 2-1-situasjon

- Vil dommerne tro på Johaug?

- Det tror jeg helt sikkert at de vil. I denne saken har jo partene vært enige om faktum, det er ikke snakk om hvem man tror på. Det er en ren vurdering av skyldkravet, og hvilken grad av skyld hun har utvist. Det er det hele saken faller på. Ifølge FIS er det ikke et så ubetydelig grad av skyld.

- Men CAS-dommere er kjent for å være strenge, er de ikke?

- CAS har vært strenge. Det er som jeg sier: Om du får en sammensetting av dommere som hovedsakelig har basis i sør- og mellomeuropeisk rettstradisjon, som er mer bokstavfortolkende og mindre skjønnsinkluderende, så sliter hun nok i oppoverbakke. Men en sammensatt domstol som i større grad forvalter skjønnsmessige temaer på en «liberalistisk» måte, gir henne større sjanser.

Meltvedt forteller at en domsavgjørelse i så godt som alle tilfeller er enstemmig vedtatt. Kun én gang har han opplevd noe annet.

- CAS er veldig opptatt av at avgjørelser skal være enstemmige. Hvis man derfor har et domspanel som består av en president som er tilhenger av skjønnsutøvelse, og dommeren Johaug har oppnevnt har det samme ståstedet, vil man fort komme opp i en 2-1-situasjon.

