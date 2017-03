Therese Johaugs ankesak ligger an til å bli ferdigbehandlet innen august.

Det sier generalsekretær Matthieu Reeb i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) til NRK.

- Verken Johaug-leiren eller FIS ønsket at dette skulle være en hastesak. Nå har vi tid gjennom sommeren og vi vil selvfølgelig ha fokus på denne saken, og sørge for at vil være ferdig innen forfallsdatoen, sier CAS-sjefen til kanalen.

- Så dette er en prioritert sak for dere?

- Ja, det er korrekt.

Han anslår at en endelig beslutning i saken vil komme innen fire til fem måneder.

