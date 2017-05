ANNONSE

De norske kombinertutøverne med Magnus Moan, Magnus Krog, Jørgen Graabak og Jarl Magnus Riiber i spissen får nye dueller med den franske 30-åringen som herjet med konkurrentene i skisporet for noen år siden.

Chappuis gjorde ferdig sin pilotutdanning i forrige uke og hadde pressekonferanse onsdag hvor han offentliggjorde sitt comeback og sa at OL i Pyeongchang er målet.

– Jeg har akkurat avsluttet min pilotutdanning i England, og jeg har bestemt meg for å ta opp igjen min idrettslige karriere. Det var under OL i Rio som tilskuer at jeg begynte å få tilbake lysten. Det var en utrolig atmosfære som jeg gjerne vil oppleve en gang til, sa han blant annet.

Chappuis har vunnet ti VM-medaljer, hvorav fire av gull. Han tok OL-gull i Vancouver i 2010 og vant verdenscupen fire år på rad. Det ble overgått av tyske Eric Frenzel, som i år gikk til topps i verdenscupen for femte år på rad.

Chappuis innrømmet at det kan bli vanskelig å ta seg tilbake til verdenstoppen ettersom han har gått to år uten å hoppe på ski. Det vil bli den vanskeligste biten.

– Jeg er derimot i god fysisk form og har blant annet løpt halvmaraton og trent kontinuerlig under utdanningen.

Franskmannen skal delta på sin første treningsleir fra 10. til 15. mai i Ardèche.

