Da løpet var kjørt for Krogh, vurderte han å gjøre noe «ulovlig»

ANNONSE

OBERSTDORF (Nettavisen): Allergiplager satt den norske langrennsstjernen ut av spill på tourens tredje etappe.

Under 20 kilometer skiathlon i Oberstdorf ble det tidlig klart at det var noe som ikke stemte for Krogh og litt senere avbrøt finnmarkingen løpet.

Like før den avgjørelsen ble tatt, så man Krogh i samtaler med trenerapparatet. Etter løpet avslører nordmannen til Nettavisen at han forhørte seg med trener Tor-Arne Hetland om han skulle bryte reglene.

- Jeg spurte litt om hvilke muligheter jeg hadde for å gå på meg et gult kort. Jeg har et gult kort fra før og hadde jeg fått et til så hadde jeg blitt kvitt det andre kortet, sier Krogh til Nettavisen.

Det var under sprinten på Lillehammer i starten av desember at Krogh fikk med seg den skriftlige advarselen (gult kort) som nå plager ham. Kortet drar han med seg resten av sesongen, og skulle han pådra seg et nytt gult kort må han stå over et renn.

Frykten er at det rennet han eventuelt må stå over kan være avgjørende for hans VM-sjanser.

- Et gult kort er kjedelig. Får man en tjuvstart i et heat så er man plutselig disket. Man må bli kvitt det gule kortet der man kan. La oss si at det skjer i et viktig kvalikrenn til VM, så er det kjipt, forteller Krogh.

GA SEG: FInn Hågen Krogh måtte bryte tirsdagens etappe av Tour de Ski.

Hetland sa nei

Ettersom han under tirsdagens etappe skjønte at touren var over for hans del, tenkte Krogh at det kunne være en fin mulighet å få sin andre advarsel for sesongen slik at han ville bli straffet i et renn han uansett ikke kom til å gå.

Men landslagstrener Tor-Arne Hetland ville noe annet.

- Tor-Arne mente at når jeg var så langt bak, så er man ikke i kameralinsen engang, forteller Krogh.

- Da jeg var såpass langt bak, så var det ikke noe jeg kunne gjøre. De skjønner de nok spillet, forklarer finnmarkingen.

Reiser hjem

Krogh tar dermed fortsatt med seg det gule kortet videre i sesongen.

Etter den tredje etappen reiser nordmannen nå hjem fra Tour de Ski etter at allergiplager tvang ham til å gi opp. Han tror at en tidligere hotellgjest i Val Müstair kan ha skyld i at han ble tett i brystet.

- Jeg er svært allergisk mot pelsdyr, spesielt hund. Så jeg tror at hotellgjesten som var på rommet før meg hadde tatt med seg en hund. Hvis det da ligger igjen et hår eller lignende fra hunden, så er det kjørt for min del. Det er vanskelig å gardere seg mot, sier Krogh.

Krogh byttet rom, men skaden hadde allerede skjedd. Noe han fikk erfare i touren.

- Jeg har ikke vært i nærheten av meg selv i denne Touren, så da er det ikke noe vits for meg å være med noe mer. Nå blir det å komme seg hjem, roe ned og trene.

Tour de Ski fortsetter onsdag med jaktstart i snøværet i Oberstdorf.