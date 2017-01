Da smøresjefen fikk se damenes ski, forstod han lite

ANNONSE

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Det forteller han til Nettavisen etter at han og smøreteamet hans har studert skiene til de norske landslagsstjernene.

- Vi ser at det er litt slitasje under, men det er ikke nok til at det skal være så katastrofalt, sier Nystad til Nettavisen.

Nystad forteller at de også umiddelbart etter kvinnenes løp testet på nytt, men konkluderte med at smøringen de hadde brukt fungerte utmerket.

USIKKER: Knut Nystad er usikker på hva som var galt med skiene til Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Sundby gikk med det samme



Det førte til at smøreteamet valgte å satse på like ski på herrenes løp like etterpå. Det endte med seier til Martin Johnsrud Sundby.

- Vi gikk med akkurat det samme på både glid og feste på herreløpet og der lykkes vi. Det er et bevis på at det er utrolig små marginer, sier Nystad til Nettavisen.

Han er stolt av at teamet hans beholdt roen til tross for nedturen for kvinnene.

- Jeg må egentlig takke det apparatet jeg har bak meg, for det er ganske tøft gjort å si at «det gikk til helvete i løp én, men vi går for det samme», forteller smøresjefen.

Vanskelig å forklare



Nystad synes det er vanskelig å forklare hvorfor det fungerte for herrene, mens Weng og Østberg slet i deres løp.

- Solen gikk ned lenge før dameløpet, så det har ikke vært noe solpåvirkning i snøen. Det kan være så enkelt at de har skrenset for mye i en sving. Det kan være sånne type ting, men det blir bare å spekulere, forteller Nystad.

Selv om Nystad og hans kolleger ikke fant noe feil, er han tydelig på at han er veldig glad for de ærlige tilbakemeldingene han fikk fra de norske langrennsjentene.

Det mener smøresjefen er helt avgjørende for dem.

- Løperne er ekstremt profesjonelle og det er viktig at de sier ifra, forteller Nystad.

LEDER: Stina Nilsson leder Tour de Ski.

Nilsson vant

Det var Stina Nilsson som stakk av med seieren på lørdagens 10-kilometer fellesstart.

Nilsson sier til Nettavisen at hun ikke fikk med seg at hennes norske motstandere hadde problemer med skiene underveis i løpet.

Den svenske stjernen var strålende fornøyd etter å ha tatt nok en etappeseier av årets tour.

- Det er veldig gøy å vinne, men det er uvant, sier Nilsson.

Hun har nå tatt tilbake ledelsen i Tour de Ski og går først ut på søndagens avgjørende jaktstart. Nilsson starter 20 sekunder foran Heidi Weng, men mener hun er sjanseløs på å slå den norske favoritten.

- Det kan absolutt ikke skje, men det er gøy å få gå ut først, forteller Nilsson.