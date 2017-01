Daniel-André Tande til topps i Innsbruck

ANNONSE

Daniel-André Tande vartet opp med en kjempeprestasjon da han hoppet ned til 128,5 meter under hoppukerennet i Innsbruck onsdag.

Det holdt til førsteplass etter første omgang og seier i rennet, siden det ikke ble hoppet noen andre omgang, på grunn av vanskelige forhold.

Stefan Kraft hoppet bare 116 meter i sitt hopp og havnet nede på en 18.-plass. Det betyr at Tande overtar ledelsen i sammendraget.

- Det var vanskelig å vite hva du kunne vente ut fra kanten, men jeg hadde flaks og fikk litt vind imot i bunnen. Det var litt tungt over kulen, men jeg kom godt ned i bakken. Det var jævlig deilig, sa Tande til NRK.

Landslagstrener Alexander Stöckl var godt fornøyd.

- Helt fantastisk, men det var et veldig godt hopp under vanskelig forhold. Det blåste kraftig bakfra over kulen, sa han til NRK.

I sammendraget leder Tande nå med 710,3 poeng. Han er 1,7 poeng foran Kamil Stoch på andreplass, og 16,6 poeng foran Stefan Kraft.

Dobbelt norsk

Norske Robert Johansson klemte også til med et kjempehopp.

Han landet på 133 meter og hoppet lengst av alle i rennet. Det holdt til en andreplass. Dette er 26-åringens beste plassering i karrieren. Johansson debuterte som verdenscuphopper i finske Kuusamo tilbake i 2013.

Johansson var én av de første som satte utfor i onsdagens renn, med startnummer 27 på hoppdressen, og beholdt ledelsen lenge.

Det var vanskelige forhold under rennet i Innsbruck og vinden skapte problemer både for arrangøren og hopperne underveis i omgangen.

Dermed ble det svært varierende lengder på utøverne og arrangøren holdt seg ikke innenfor tidsgrensen for å kunne avvikle omgang nummer to.

Stjernen på femte

Problemer med vinden kom tydelig fram da norske Halvor Egner Granerud satte utfor og måtte nøye seg med 108,5 meter i sitt hopp, mens russiske Jevgenij Klimov, som var i duell med nordmannen, plutselig fikk oppdrift på sitt hopp like etter, og landet på stødige 127 meter.

- Det kjentes ut som et godt hopp, men så kom jeg over 90 meter og det kjentes som jeg ikke hadde mer å fly på, sa Granerud til NRK.

Andreas Stjernen var en annen nordmann som traff godt med sitt hopp og landet på 122,5 meter. Det holdt til en 5.-plass etter første omgang.

- Et helt greit hopp. Det var rolig vind og da gikk det halvlangt, sa han.

Anders Fannemel havnet langt ned på listen med et hopp på 102 meter. Han ble bare nummer 43.

Hoppuka blir avgjort med renn i Bischofshofen.