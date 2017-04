Den legendariske ishockeytreneren Bubnik er død

ANNONSE

Bubnik ble verdensmester for Tsjekkoslovakia som spiller i 1949, men karrieren på isen ble avbrutt da kommunistregimet i det daværende Tsjekkoslovakia anklaget spilleren for spionasje.

Flere av landslagsspillerne ble dømt til lange fengselsstraffer. Bubnik ble dømt til hele 14 år i fengsel, men han og en del andre politiske fanger ble løslatt i 1955 etter at Klement Gottwald og Josef Stalin, lederne i henholdsvis Tsjekkoslovakia og Sovjetunionen, døde.

På 1960-tallet ble Bubnik finsk landslagstrener i ishockey. I 1967 slo Finland nettopp Tsjekkoslovakia under VM i Wien. Seieren blir omtalt som de finske "Lejonens" første store seier.

I 1968 fortsatte Bubniks gode arbeid for finsk ishockey. Selveste Canada ble slått under OL i Grenoble. For første gang klarte finnene å slå stormakten Canada.

Bubnik lærte seg etter hvert finsk og ble den første landslagssjefen med flere seirer enn tap. Totalt ble det 32 seirer, sju uavgjort og 30 tap. I 2004 ble Bubnik innlemmet i Finlands Hall of Fame. Fire år tidligere fikk han samme utmerkelse i hjemlandet, nå Tsjekkia.

