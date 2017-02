Den norske VM-troppen i alpint er klar: - Vi er klare for å kjempe om medaljer

ANNONSE

6.-19. februar braker det løs i sveitsiske St. Moritz. Norge sender en tropp bestående av åtte menn og fem kvinner til VM i alpint. Det kom fra i en pressemelding onsdag.



- Det er en av våre største tropper til VM noensinne med utøvere som kan være med å konkurrere om medaljene i flere disipliner. Det viser at det gror godt i norsk alpinsport at vi har med nye ansikter både på dame og herresiden. Vi ser frem til et spennende mesterskap, sier sportssjef Claus Johan Ryste.

Kjetil Jansrud er en av Norges fremste gullkandidater, sammen med slalåmesset Henrik Kristoffersen. Aleksander Aamodt Kilde blir det også spennende å se om kan utfordre pallen under VM.

Dessuten har flere av de kvinnelige alpinistene stått fram den siste tiden, med både Nina Løseth og Ragnhild Mowinckel.

- De fleste vet hva våre utøvere står for, og vet hva de kan prestere på en god dag. Det handler i VM om å få til det perfekte rennet. Vi er godt forberedt, og er klare for å kjempe om medaljer, sier herrenes landslagstrener Christian Mitter.

- Medalje er absolutt målsettingen for oss i de tekniske disiplinene. Det handler også for oss om erfaring i et mesterskap, og at vi ser fremover mot OL og VM kommende år, sier kvinnenes landslagstrener, Tim Gfeller.

Veteranen Aksel Lund Svindal går glipp av VM på grunn av kneskaden han slo opp igjen etter utforrennet i Val Gardena. Han ble operert i midten av januar og er ute resten av sesongen.

- Etter å ha kjørt på trening i Wengen, bestemte jeg meg. Noe stemte ikke, og vi måtte finne ut hva. Sammen med det medisinske teamet bestemte jeg at vi trengte en ny operasjon. De fant ut at menisken ikke lenger var festet til beinet. Det er selvsagt ikke bra i utfor, skrev Svindal på sin Instagram-konto etter operasjonen.

Den norske alpinstjernen har imidlertid et godt håp om å være tilbake for fullt neste sesong, men hans navn uteblir naturlig nok fra den norske troppen til årets VM.

Dette er den norske VM-troppen:



Menn

Kjetil Jansrud, Peer Gynt Alpin

Aleksander Aamodt Kilde, Lommedalens IL

Adrian Smiseth Sejersted, Stabæk IF

Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb

Leif Kristian Haugen, Lommedalens IL

Sebastian Johan Foss Solevåg, Spjelkavik IL

Jonathan Nordbotten, Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb

Bjørnar Neteland, Fana IL

Kvinner

Nina Løseth, Spjelkavik IL

Ragnhild Mowinckel, Sportsklubben Rival

Maria Tviberg, Geilo IL

Maren Skjøld, Gjøvik Skiklubb

Kristin Lysdahl, Bærums Skiklub

