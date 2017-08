Det internasjonale skiforbundet: - En rettferdig dom

Det internasjonale skiforbundet er fornøyd med at Therese Johaug fikk 18 måneder straff i CAS

Det internasjonale skiforbundet (FIS) er fornøyd med at Therese Johaug fikk 18 måneder straff i CAS, fem måneder lenger enn dommen fra det norske domsutvalget. I en pressemelding fra FIS står det:

- FIS er fornøyd med at et uavhengig organ har hatt mulighet til å gjennomgå alle faktaene og har kommet til en upartisk dom, som var årsaken til at FIS sendte inn en anke til CAS. det har sørget for en rettferdig og rimelig beslutning for alle parter i denne saken, skriver FIS i en pressemelding.

FIS anket den norske Johaug-dommen. Den norske dommen var på 13 måneder, men FIS Doping Panel mente denne straffen var for lav.

– Dommen greier ikke å gjenspeile det faktum at Johaug ikke leste dopingadvarselen på pakken, til tross for at medisinen var ukjent for henne og ble kjøpt i et fremmed land, sto det i FIS' anke til CAS.

Smertegrensen for Therese Johaug er 15 måneder med hensyn til OL i Pyeongchang, som starter 18. februar i 2018. 18 måneder betyr at hun mister hele sesongen.

Presidenten i FIS Gian Franco Kasper sa til Dagbladet et par uker etter at Johaug ble tatt at hun burde straffes hardt.

- Jeg har ikke bevisene foran meg, så de må nordmennene vise fram. Men normalt, om hun er skyldig, er det helt klart at hun burde få fire år. Det er det ikke noe spørsmål om. Og så er det klart at hun kan anke det til retten, og normalt vil hun da få redusert straffen til to og et halvt eller tre år, men dette blir bare rene spekulasjoner, sa Kasper til Dagbladet.

Idrettspresident Tom Tvedt syns dommen er vanskelig å forstå.

- Det kan være vanskelig å forstå at Thereses bruk av en leppekrem uten prestasjonsfremmende effekt skal få så alvorlige konsekvenser. Men WADAs regelverk er strengt når det gjelder idrettsutøvernes eget ansvar. Nå vil vi bruke tid på å gjennomgå denne saken, både avgjørelsen og prosessen, for å vurdere hvilken lærdom vi kan trekke av dette, sier idrettspresident Tom Tvedt i en pressemelding.

I forkant av dommen i CAS ble det spekulert i at dommen til Martin Johnsrud Sundby ville påvirke Therese Johaug-dommen.

Det talte i Sundbys disfavør at han utelukkende stolte på legens råd og ikke selv undersøkte ved å kontakte WADA, FIS eller produsenten. Johaug har basert sitt forsvar på at hun stolte på legen sin, akkurat slik Sundby klandres for å ha gjort. Sundby ble i den endelige avgjørelsen fra CAS dømt til tre måneders utestengelse for feil bruk av astmamedisin.

Her er en tidslinje i dopingsaken mot Therese Johaug:

* 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom like før midnatt Livigno, der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling.

* 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning.

* 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten.

* 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste.

* 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av landslagslege Bendiksen.

* 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen.

* 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funn av det ulovlige stoffet clostebol i urinprøven.

* 13. oktober: Johaug og skiforbundet offentliggjorde saken og avholdt pressekonferanse i Oslo.

* 19. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge suspenderte Johaug i to måneder som følge av den positive dopingprøven. Det åpnes dessuten egen sak mot Bendiksen.

* 29. november: Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent.

* 16. desember: Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017.

* 25. januar 2017: Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion.

* 26. januar: Dopinghøringen avsluttet. Domsutvalget leder Ivar Sølberg varslet at dom i saken ville falle i god tid innen en måned.

* 10. februar: Domsutvalget kom med sin dom. Johaug ble utestengt i 13 måneder.

* 15. februar: Johaug meddelte i en pressemelding at hun ikke ville anke domsutvalgets avgjørelse.

* 16. februar: Antidoping Norge anker heller ikke Johaug-dommen.

* 6. mars: Den internasjonale olympiske komité (IOC) anker ikke dommen.

* 7. mars: Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Johaug bestemmer seg senere for å levere en motanke til CAS.

* 29. mars: Påtalenemnda i Antidoping Norge henlegger saken mot Fredrik Bendiksen.

* 6. juni: Lukket høring i Johaugs dopingsak hos Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.

* 22. august: Dom i CAS