Dette gjør Stöckl forbannet

Han er mindre resultatorientert enn trenere normalt er og mister aldri hodet, men sint kan han bli. Alexander Stöckl åpner opp om hva som gjør ham irritert.

- Jeg vet ikke hvorfor jeg aldri mister hodet. Jeg tror det er et personlig trekk. Du kan si at jeg er mindre opptatt av resultater enn mange andre trenere. Jeg er mer opptatt av prestasjon og utvikling hos utøveren og personen bak hjelmen, sier Stöckl.

- Jeg måler ikke suksess direkte mot resultater, i alle fall i langt mindre grad enn andre trenere. Vinner vi ikke hopprenn, mister jeg ikke hodet. Jeg prøver heller å finne forklaringer og jobbe for å løse det, fortsetter hoppernes landslagssjef.

Ikke Mr. Perfekt

Han står foran en hektisk sesong, hvor OL i Pyeongchang er det store høydepunktet.

Én ting kan likevel få fart i temperamentet hos den lune østerrikeren.

- Jeg liker ikke om noen ikke utnytter mulighetene man har som individualist, gruppe eller trenerteam. Har vi forutsetninger, men likevel noen som ikke gidder, da blir jeg forbannet, sier Stöckl til NTB.

- Er du Mr. Perfekt?

- Nei, nei. Ikke i det hele tatt. Jeg er ikke Mr. Perfekt. Jeg er langt ifra å ha alt satt i system og at alt er ordentlig, men vi må bruke de mulighetene vi har, svarer hopptreneren.

Skorevolusjon

Sammen med pappa Paul jobber Stöckl med å revolusjonere hoppsporten på den tekniske fronten. Snart er en ny generasjon av den såkalte «Stöckl-skoen» klar for testing.

- Det går stadig framover. En prototyp skal være ferdig i løpet av sommeren. Den må testet litt, for å se om den flyr. Jeg er veldig spent, sier landslagssjefen.

Det er uklart hvem av de norske landslagsgutta som skal teste nyvinningen.

- Det beste er om de beste prøver den, men det er alltid en fare med det. Er det noe som ikke fungerer, får du fort et problem, sier Stöckl junior.

- Er skoen din det neste store i hoppsporten?

- Den drømmen har du alltid. Man håper jo at vi skal vinne OL med den, men det er mer komplekst enn det. Vi har et håp om at lukningsfasen ut av hoppet kan bli påvirket. Dersom skoene hjelper med å redusere tiden i lukningsfasen, taper du mindre fart og kan hoppe lenger.

- Når får vi se skoen i verdenscupen?

- Jeg vet ikke hvor mange fly brødrene Wright laget før det lettet. Hadde du spurt dem når de skal fly, hadde de svart at det er umulig å si, sier en kryptisk Stöckl.

Bruker mer penger

Forrige sesong ble Norge tidvis frahoppet på den tekniske siden. Det er gjort endringer foran OL-sesongen.

- Det er ganske stor sannsynlighet for at noen dukker opp med noe i et OL-år. Vi må være i forkant, forhåpentlig er det vi som dukker opp med noe, sier Stöckl.

- Adrian Livelten er hentet inn for å optimalisere hoppdressene. Og vi bruker mer penger på utstyr. Hvor mye mer er ikke helt klart, men det blir over en halv million ekstra i den potten, sier Stöckl.

Hoppsesongen starter i Wisla 17. november.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!