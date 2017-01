Dette skjer videre i Johaug-saken

ANNONSE

Skistjernen var lettet og fornøyd da hun forlot landslagsarenaen i fotball torsdag ettermiddag. Bak seg hadde hun to intense dager med krevende forhandlinger.

Nå går Johaug inn i en periode med venting i påvente av at domsutvalget i Norges Idrettsforbund skal gjøre sine vurderinger og avsi dom. Det er antydet at den kan komme om rundt tre uker.

- Vi vil ikke arbeide under tidspress. Vi har fulle dager i våre vanlige jobber, men skjønner fullstendig at dette må prioriteres så langt vi kan få til. Partene vil forhåpentligvis få avgjørelsen i god tid innen en måned, sa utvalgsleder Ivar Sølberg da han avsluttet høringen torsdag.

Skyldspørsmålet

Med seg har han dommerne Marit Forsnes og Thomas Laurendz Bornø. Sammen skal de avsi dom i Johaug-saken.

Det overordnede spørsmålet domsutvalgets tre medlemmer skal ta stilling til de kommende ukene, er dette: Gjorde Therese Johaug nok for å forvisse seg om at Trofodermin-kremen ikke inneholdt forbudte stoffer ved å spørre landslagslege Fredrik Bendiksen?

Langrennsstjernen og hennes forsvarer er tydelige på at 28-åringen gjorde det man kunne forvente av en utøver i den gitte situasjonen. Antidoping Norge mener Johaug er å klandre for at hun ikke selv gjorde ytterligere undersøkelser og avdekket at Trofodermin inneholder det anabole steroidet clostebol.

14 måneder

Antidoping Norges advokat Niels R. Kiær har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse for Johaug. Skistjernen selv mener hun skal frikjennes, alternativt ilegges en langt mildere straff.

I det domsutvalgets kjennelse foreligger, har partene tre ukers ankefrist. Verdens Antidopingbyrå (WADA), og Det internasjonale skiforbundet (FIS) kan også anke dommen.

Anken rettes enten til idrettsforbundets appellutvalg eller direkte til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Skulle det bli en ankesak, er det duket for nye runder i Johaug-saken. Skistjernens advokat Christian B. Hjort varslet allerede torsdag at en eventuell utelukkelse i tråd med påtalenemndas påstand om 14 måneder vil bli anket.

