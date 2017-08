Dette var CAS-dommerne uenige om i Johaug-saken

Veien frem til straffen på 18 måneder har ikke vært uten uenigheter innad i CAS.

Therese Johaug fikk tirsdag sin dopingdom på 18 måneder.

I dommen kommer det frem at det ikke var en enstemmig avgjørelse å utestenge den norske langrennsprofilen i 18 måneder.

Johaugs advokat, Christian B. Hjort, har også registrert at det har forekommet uenighet blant de tre dommerne i saken.

- Jeg ser på flere punkter i dommen at det er dissens fra den ene dommeren, sier Hjort til Nettavisen.

Han forteller at de bare kan spekulere i hva mindretallet anså som riktig.

- Det er ikke så lett å vite hva dissensen har gått ut på. Det kan man ikke vite med sikkerhet, men jeg noterer meg at dette ikke har vært selvsagt for dem. Jeg ser ikke bort ifra at den dissensen går på disse ankepunktene som vi har, sier Hjort til Nettavisen.

ADVOKAT: Christian B. Hjort har representert Therese Johaug i dopingsaken mot henne.

CAS-panelet bestod av Romano F. Subitto, Markus Manninen, og Jeffrey G. Benz. Sistnevnte ble oppnevnt at Johaug og hennes advokater, mens Manninnen ble oppnevnt at det Internasjonale skiforbundet (FIS), som anket saken. Subitto satt i panelet som en nøytral tredjepart.

Uenige om tre punkter



Tre steder i dommen refereres det til at en flertallsbeslutning. Idrettsjurister som Nettavisen har vært i kontakt med, sier at det betyr at beslutningene i disse tilfellene har vært en 2-1-beslutning.

I avsnitt 195 står det at dommerne har vært uenige om det var nok for Johaug å spørre legen Fredrik Bendiksen om det var trygt å bruke salven. To av dommerne mener at Johaug har et selvstendig ansvar for å sjekke selv.

I avsnitt 208 i dommen har det vært strid om hvilket straffenivå de skulle legge seg på. Alternativene de sto overfor var en straff i regionen 12-16 måneder, 16-20 måneder eller 20-24 måneder. To av dommerne mente at straffen burde ligge i regionen 16-20 måneder. Om den siste dommeren ville ha et lavere eller høyere nivå står det ikke noe om.

I avsnitt 231 ønsker to av dommerne at straffen skal være 18 måneder, men det står ikke noe om den siste dommeren ville ha høyere eller lavere straff.

Støttes av tidligere CAS-dommer



I dommen står det at «med tanke på totaliteten av omstendighetene, fastslår flertallet av panelet at en utelukkelse på 18 måneder er passende».

Tidligere CAS-dommer, Bård Racin Meltvedt, er helt klar på at formuleringen med «flertall» i stedet for «enstemmig» tyder på uenighet i panelet. Det samme gjør Johaugs advokat, Christian B. Hjort.

TIDLIGERE CAS-DOMMER: Bård Racin Meltvedt.

- Jeg synes hele dommen bærer preg av det, men her er det et direkte uttrykk som nærmest bekrefter dissens i panelet, sier Racin Meltvedt til Nettavisen.

- Ellers i dommen er det gjennomgående andre formuleringer, men her har en av dommerne ment at dette er altfor strengt, jeg håper i alle fall han mener at det er for strengt, og sagt at han i alle fall vil gi et signal om uenighet, sier han videre.

Han er også klar på at det ikke er sikkert hva selve uenigheten dreiet seg om, og at det like gjerne kan ha vært et ønske om strengere straff.

- Ikke uvanlig

Selv om det har vært uenighet rundt Johaugs dom, forteller Racin Meltvedt at det ikke nødvendigvis er spesielt uvanlig.

- At det er uenighet i panelet, er snarere hovedregelen, enn unntaket. Det kommer dommere fra helt ulike rettstradisjoner, og de har ofte helt ulike synspunkter på saker, sier den tidligere CAS-dommeren.

Racin Meltvedt har vært en del av CAS-panl i flere år, og kan derfor vise til lang og relevant erfaring.

- Det er ikke overraskende at det i et panel som er sammensatt av såpass ulike rettstradisjoner har ulike oppfatninger om saken. Samtidig er man veldig sterkt oppfordret til å avsi en enstemmig dom.