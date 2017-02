Dette vekker sterke reaksjoner: - Hva driver NRK med?

LAHTI (Nettavisen): Iversen og lagkamerat Johannes Høsflot Klæbo (20) gjestet søndagens NRK-sending «VM-kveld». Der ble naturlig nok fallet som ødela Norges gullsjanser på lagsprinten et tema.

Programleder Atle Bjurstrøm, kjent fra Dagsrevyen, stilte Iversen gjentagende spørsmål om han taklet finnen med vilje. Det hele ble avsluttet med spørsmålet «hva vil dere si til finnene nå?».

Les også: Bjørgen om kritikken: - Jeg står for det jeg sa

Dette ble møtt med stillhet og et snøft fra Iversen, før det endte med at Klæbo svarte.

Da NRK skulle gå videre i programmet og varslet en analyse av måten Klæbo løper bakker, kom det i stedet en samling tabbe-klipp av Iversens fall.

Sekvensen skaper nå flere kritiske reaksjoner på sosiale medier.

«Hva driver NRK med nå? Sparke Iversen som ligger nede som er greia?» skriver én bruker.

«NRK burde la Emil være i fred og slutte å stille de samme spørsmålene om og om igjen. Stakkars mann», skriver en annen.

Også på NRK-sportens egen Facebook-side får kanalen så ørene flagrer. En rekke personer har gitt klar beskjed om at de ikke likte det de så på søndagens sending.

- Dere skal være heldige at Emil Iversen er såpass rakrygget at han ikke forlot studioet deres i sinne, skriver en av seerne.

Også idrettshistoriker Tom A. Schanke reagerte på intervjuet.

- Det var helt greit at han ble konfrontert med fallet, men det er ikke vits å trekke og trekke i det. Man sitter der med Lahtis mest ulykkelige person, sier Schanke til Nettavisen.

NRKs sportsredaktør Egil Sundvor fikk med seg sendingen søndag kveld. Han svarer slik på kritikken:

- Jeg tror det var mange andre, inkludert Emil selv, som allerede hadde strødd salt i såret. Det var naturlig for oss å snakke om fallet da han var i studio. Vi har ikke hørt noen reaksjoner på dette, og jeg tror ikke intervjuet gjorde ting noe verre for han, sier Sundvor til Nettavisen.

Han mener NRK er vant med reaksjoner når de har slike sendinger.

- Vi får kritikk uansett. Enten vi stiller kritiske spørsmål eller klapper ham på skulderen. Noen vil nok alltid være kritiske. Vi har gjort våre redaksjonelle vurderinger og er fornøyd med det, sier han.

Men én ting tar statskanalen selvkritikk på. Klipp-samlingen av Iversens knall og fall skulle aldri vært vist på det tidspunktet, innser sportsredaktøren.

- Jeg lurte også på om dette var feilsendt. Jeg forstod ikke hvorfor den kom opp, de skulle jo vise Klæbo sin klatrestil. Slik jeg så det, var dette en feil fra vår side. Nå sitter ikke jeg i redaksjonen i Lahti, men jeg føler meg trygg på at dette var en avviklingsfeil. Iversen fikk jo en beklagelse der og da, og jeg tror han forstod at dette var en feil, sier Sundvor.

Når Nettavisen kontakter Emil Iversen via pressekontakt Gro Eide og spør om hvordan han opplevde søndagens sending, får vi følgende svar:

- Det har vi ingen kommentar til.

Marit Bjørgen forsikrer om at det norske laget tar godt vare på Iversen etter den tunge opplevelsen på søndagens lagsprint.

- Vi traff Emil på sosialrommet i går kveld da han kom hjem. Det er bare å klappe ham på skuldra og gi ham god støtte. Men jeg synes Emil var i bra humør da, jeg synes det. Han var god å prate med, og hadde fått seg en hamburger, så da så han fornøyd ut, sier Bjørgen til Nettavisen.

- Han serverte dessuten kake til kombinertgutta som tok sølv, legger medieansvarlig Eide til.

Iversen selv var så skuffet etter sprintstafetten at han ønsket å reise hjem fra de finske skoger. Det fikk han ikke lov til.

Under finner dere noen av reaksjonene etter søndag kvelds NRK-sekvens med Iversen. Se hele sendingen her (ekstern lenke).

NRK gjør alt de kan for å tråkke Emil Iversen enda lenger ned i grøfta. Forstår litt av kritikken, men dette er for dumt. #nrkvinter

Fy fasan for et flaut intervju! Trur Emil Iversen er klar over at han sku holdt seg på beina.. #nrksport