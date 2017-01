Dommerne ville ha svar om Sundby-saken

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Martin Johnsrud Sundbys CAS-dom ble flere ganger dratt frem under torsdagens høring i Therese Johaug-saken.

Både Johaugs advokat, Christian Hjort, og Antidoping Norges advokat, Niels Kiær, viste til dommen i deres prosedyrer, men var uenige om den taler til Johaugs favør eller ikke.



Advokat Kiær mente at dommen er sammenlignbar og relevant, mens Hjort la vekt på at hver sak må vurderes ut ifra sine spesielle omstendigheter.

Les også: Kritisk til høring: - Ingen våget å snakke om det

Les også: Bendiksen måtte kjempe mot tårene

Etter torsdagens høring på Ullevaal Stadion, møtte advokatene pressen, og de var ikke overraskende fortsatt uenige om Sundby-sakens relevans.

- Sundby-saken er relevant fordi CAS i den saken belastet eller lot det gå i hans disfavør at han utelukkende hadde stolt på legen og ikke gjorde egne undersøkelser, sier Kiær til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Therese Johaug sin advokat Christian B. Hjort før høringen i dopingsaken på Ullevaal stadion.

Det er derimot ikke Hjort enig i.

- Sundby-saken ble trukket inn, mener du den er relevant i Johaug-saken?

- Nei, i beskjeden grad, det er enkelte småpoeng der som har betydning, men overføringsverdien er ganske liten. Men jeg har jo selv også vist til deler av den, og det er ulike smådeler der vi har tatt ut poeng fra for å illustrere argumenter, men å overføre disse punktene som avgjørende for Johaug-saken, er det ikke grunn til, sier Hjort til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

DOMMERNE: Dommerne Marit Forsnes, Ivar Sølberg og Thomas Bornø før høringen i dopingsaken mot Therese Johaug på Ullevaal stadion i Oslo torsdag.

Dommerne ville ha svar

Også dommerne virket å være opptatt av Sundby-saken under torsdagens høring og ba blant annet advokat Hjort om å sammenligne de to sakene.

Idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner, mener Johaugs advokat umiddelbart ikke virket særlig komfortabel med spørsmålene han fikk fra dommerpanelet, men legger til at Hjort svarte bedre for seg under sin replikk.

- Forsvaret fikk litt problemer med engang da Sundby-saken kom opp, men i replikken fikk Hjort rodd seg litt inn igjen da han viste til forskjellene i sakene og kom vel ned på bena igjen i den vurderingen, sier Kjenner til Nettavisen.

Han er selv usikker på hvor relevant Sundby-saken er for Johaug-saken.

- Jeg tror denne saken er helt åpen, så det skal bli veldig spennende å se avgjørelsen, sier idrettsadvokaten.

- Hvordan skal man tolke at dommerne viser interesse for Sundby-saken?

- De ser at det er paralleller her, men et langt liv har lært meg at man aldri skal tippe noen avgjørelse på grunnlag av dommernes spørsmål. Det er ofte dommerne gir inntrykk av sympati til den som taper, at man blir lurt. I min verden betyr det ingenting, forklarer Kjenner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner følger høringen i dopingsaken mot Therese Johaug på Ullevaal stadion.

Begge parter viste til Sundby-saken



Det var advokat for Antidoping Norge, Niels Kiær, som først refererte til Sundby-saken under sin prosedyre i forbindelse med de muntlige forhandlingene av Therese Johaug-saken.

Sundby ble av idrettens voldgiftsrett (CAS) utestengt i to måneder som følge av feilbruk av astmamedisin. I likhet med Johaug, hevdet Sundby at han fulgte legens råd.

Kiær brukte torsdag dette som et argument mot Johaug og han mente han skistjernen burde ha vært klar over at også leger gjør feil på grunn av Sundby-saken.

- Sundby tok et særskilt stoff og er dømt etter andre regler, men det burde være en oppvekker for norske utøvere at leger ikke er ufeilbarlige. Dette er et bevis på at også leger kan gjøre feil, og Sundby ble holdt ansvarlig, sier Kiær.

Men også Johaugs advokat, Christian Hjort, viste til Sundby-dommen i sin prosedyre da han gikk gjennom flere CAS-dommer. Advokaten mener at det er likheter i sakene, men viser til at dommerne understreker at hver sak må vurderes ut fra sine spesielle omstendigheter.

Utover i prosedyren ville dommer Marit Forsnes at Hjort skulle sammenligne Johaug-saken med Sundby-saken.

Etter noe betenkningstid svarte Johaugs advokat følgende.

- Jeg synes det er vanskelig å trekke sikre slutninger fra den ene saken til denne og fra Sundby-saken til øvrige saker. Ingen av disse sakene skal avgjørende legges til grunn. Det som følger klart av de CAS-avgjørelser vi har vært gjennom, er at man i gitte tilfeller må kunne stole på legens råd, forteller Hjort.

Da ville leder for utvalget, Sølberg, vite grunnen til at CAS er uenig med domsutvalget til Det internasjonale skiforbundet (FIS) som i motsetning til CAS valgte å frikjenne Sundby.

Johaugs advokat viste da til Sundbys dom avsnitt 119. Der vises en oversikt over hva som taler til fordel og ulempe for Sundby i hans sak.