Dopingekspert om 13 måneder for Johaug: - Kjempestrengt

Etter to ukers ventetid kom dommen fra Norges Idrettsforbund i Johaug-saken. Langrennsstjernen Therese Johaug blir utestengt i 13 måneder som følge av den positive dopingprøven hun avla i september 2016.

- Det er tydelig at domsutvalget ikke tror at hun har dopet seg med vilje. 13 måneder tyder på at de har balansert mellom å tro på mye av forklaringen, men ikke komme med en dom som er så mild at det skal føre til en ankesak internasjonalt, sier TV 2s dopingekspert Mads Kaggestad til Nettavisen.

- Steindopa og slipper unna



Han understreker at det er en vanskelig sak, og skjønner de som er kritiske til straffen.

- Det er strengt. Det er kjempestrengt, sier Kaggestad og utdyper:

- Jeg tror heller ikke at Johaug har dopet seg med overlegg, eller systematisk, og da hadde det vært mer riktig med en straff på tre, fire måneder.

- På hvilket grunnlag mener du det?

- Jo, med det perspektivet at det er utøvere som har dopet seg bevisst og systematisk over lang tid som slipper unna med to års straff. Og at det er massevis av utøvere som er steindopa, men som aldri blir tatt. 13 måneders straff strider mot generell rettsoppfatning når vi tror på forklaringen om at Johaug ikke har dopet seg bevisst, og sett i lys av de andre skandalene vi har sett idretten, sier Kaggestad.

Dopingeksperten understreker likevel at det ville vært veldig vanskelig å håndheve et regelverk der ikke det objektive ansvaret til utøveren er sentralt og avgjørende.

- Om Johaug skulle blitt frifunnet helt, så må plutselig mange andre også frifinnes, og utøverne vil kunne skylde på legen eller bare si at de har tatt en krem eller hva det måtte være. Det ville vært helt umulig, eller i hvert fall svært krevende å drive antidopingarbeid da, sier Kaggestad.

Mye å si for OL



Etter de to dagene med åpen høring på Ullevaal stadion i slutten av januar ventet de fleste at Johaug ville få en dom på mellom 12 og 14 måneder. Aktsomhetsgraden til Johaug, og hennes selvstendige ansvar for hva hun til enhver tid har i kroppen, var et avgjørende punkt. 12 måneder er minimumsstraffen i NIFs reglement når utøveren har utvist såkalt «ikke betydelig skyld», og det ble lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse.

Det er altså redusert med en måned.

18. november 2017 vil Johaug ha sonet ferdig. OL i Pyeongchang starter litt under tre måneder senere, 9. februar 2018.

- At hun ikke fikk 14 måneder har mye å si for oppkjøringen til OL. Det betyr at hun får tid til å kvalifisere seg gjennom vanlige renn, og det tror jeg hun er glad for, sier Kaggestad.

HØRING: Therese Johaug sammen med sine advokater Christian B. Hjort (tv) og Mikkel Toft Gimse under høringen i dopingsaken vedrørende Therese Johaug på Ullevaal stadion.

Therese Johaugs advokat Christian B. Hjort argumenterte hardt - og godt - for full frifinnelse. Kaggestad var imponert over forsvaret til Hjort, men mener samtidig at Johaug skal være glad for det ikke ble tilfellet.

- Det hadde skapt rabalder internasjonalt, og hadde ikke vært bra for Norges rennomé. Nå har vi hatt to dopingsaker, og Sundby-saken ble anket. Hadde Norge vært for snille nå, ville det ikke sett bra ut, sier Kaggestad.

Om saken skulle endt med full frifinnelse kunne det ført til at OL sto i enda større fare for Johaug, mener Kaggestad.

- Med så mye storpolitikk som det er nå og så mye fokus på antidoping er jeg redd det ville gått politikk i saken om det ble full frifinnelse, og at den ville gått gjennom lange og vanskelig ankeprosesser, sier han.

«Ofret på antidopingens alter»



Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener også dommen mot Johaug er streng.

- Jeg synes det er en streng dom. Men når hun først skulle dømmes, er dommen mild. For det er jo en grense på 12 måneder nedad når man først dømmer, sier Kjenner til NTB.

Han mener Johaug er blitt «offer på antidopingens alter».

- Å dømme Therese Johaug vil heller ikke føre til flere dopingovertredelser. Hun har forklart at hun gjorde de undersøkelsene hun kunne, og man kan ikke forvente mer av et menneske enn det, sier Kjenner.

Kaggestad mener dommen samtidig er et spark til Norges Skiforbund.

- Nå har de hatt to saker som har endt med dom, og hvor legen har tatt all skyld. Da er det jo noe som er gærent. De kan for eksempel ikke ha i utøverkontraktene at utøverne skal høre på legen, det bryter jo med WADA-koden. Det har Skiforbundet tatt innover seg, og det har gjort noe med det. Men det måtte de jo, sier Kaggestad.

Anke?



Therese Johaug er glad for at domsutvalget har trodd på hennes forklaring om at hun ikke har dopet seg bevisst.

- I utgangspunktet er vi fornøyd med at domsutvalget viser at de tror på historien til Therese, og at hun i dommen blir tillagt veldig liten skyld. Men vi syns uansett at 13 måneder er en streng straff, sier Jørn Ernst, Johaugs manager, til Nettavisen.

- Hvordan tok Johaug meldingen om dommen?

- Hun er glad for å endelig få en avklaring, og å bli ferdig med denne saken. 13 måneder betyr jo at hun blir klar og har mulighet til å gå OL neste år, og det er hun uansett veldig glad for, sier Ernst.

- Betyr det at det er liten sjanse for at dere vil anke dommen?

- Nå skal vi først og fremst bruke noen dager på å gå gjennom dommen, vi fikk den bare rett før nyheten gikk ut. Så får vi se, sier Ernst.