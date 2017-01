Drama i Tour de Ski: - Han slo til meg!

ANNONSE

OBERSTDORF (Nettavisen): Det var under tirsdagens 20-kilometer skiathlon at svensken og russeren som vant rennet begynte å krangle.

Hellner forteller til Nettavisen at han var uheldig og kjørte inn i russeren underveis i løpet, noe som fikk Ustjugov til å rase.

Slo til Hellner



Etter å ha kjeftet på hverandre endte det med at russeren slo til Hellner.

- Jeg kom borti ham, og så begynner han å slå meg med staven. Jeg spurte hva han drev med og så slo han til meg en gang til. Da er det klart jeg blir forbannet på ham, sier Hellner etter løpet.

Svensken sier at han skjønner at det er lett å bli het i toppen under en slikt løp, men synes russeren drar det for langt når han begynner å slå.

VANT: Ustijugov tok seieren på 20-kilometeren i Oberstdorf tirsdag.

Ustijugov: - Det var hevn



På pressekonferansen etter tirsdagens renn, innrømmer Ustijugov overfor Nettavisen at han slo til svensken.

- Det var et veldig tøft løp med mye nerver. Alle kom borti hverandre på staver og ski. Jeg følte meg mer truffen enn andre. Jeg sa først til Markus, men han stoppet ikke. Jeg sa ifra igjen, men han stoppet ikke da heller. Da hevnet jeg meg med å slå ham, sier Ustijugov til Nettavisen.

Russeren virket imidlertid å ta det hele med et smil etter løpet. Likevel legger han til at han ikke er redd for å ta en kamp hvis det skulle skje igjen.

- Jeg er ikke en liten gutt som tar imot juling. Hvis det er behov, så kan jeg stoppe opp og slåss i løypa, sier russeren.

De to utøverne fortsatte med å slenge noen gloser til hverandre også etter målgang før de forlot målområde og møtte pressen.

Krangelen ser ikke ut til å få noen konsekvenser for løperne.

Ustijugovs trener, Markus Kramer, sier til Nettavisen at han tror det hele er glemt i morgen.

- Det er jeg helt sikker på, sier Kramer til Nettavisen.

Røthe ble vitne

Også flere av de andre utøverne ga utrykk for at det var mye knuffing i feltet underveis i rennet.

Tidligere på dagen klagde Heidi Weng på at løypen var trang, og det gjordet det ikke noe enklere med tanke på å unngå at utøvere gikk i hverandre.

En som ikke klarte å holde seg på beina var norske Sjur Røthe.

Han ble også vitne til at Ustijugov og Hellner barket sammen.

- Det er en krig der ute. Det blir slåsskamp. Hellner og Ustijugov hadde en skikkelig "fight" med slåssing med staver og banning på forskjellige språk. Det blir en krig når det er sånne løyper hvor det ikke skiller så mye, sier Røthe.

Han er imidlertid rask med å legge på at arrangøren ikke har gjort noe feil og velger å skryte av løypene.

SKUFFET: Sjur Røthe var skuffet etter at han falt under 20-kilometeren i Oberstdorf.

Ustijugov vant

Kranglingen med Hellner stoppet ikke Ustijugov fra å ta enda en seier i årets Tour de ski.

Russeren vant foran Martin Johnsrud Sundby og Dario Cologna.

- Han er verdens beste langrennsløper om dagen, sier Sundby etter rennet.

Sundby så lenge ut til å kunne ta seieren, men gikk feil underveis i løpet og tapte trolig nærmere 10 sekunder.

Nordmannen klarte å gå seg opp i teten igjen, men gikk glipp av bonussekunder i sammendraget som følge av feilen.

Nå ligger Sundby 29,5 sekunder bak Ustijugov før onsdagens jaktstart.