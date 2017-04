Dramatisk for NHL-målvakt

ANNONSE

NHL-keeperen Michal Neuvirth kollapset ute på banen i en kamp lørdag. Han falt om uten at noen var i nærheten av ham, men kom til hektene på sykehuset.

Han lå livløs i et halvt minutt før han rørte på beina. Tsjekkeren ble så brakt av isen på båre og vinket så smått til publikum på vei ut.

- Bevisst

Ifølge laget hans (Philadelphia Flyers) var Neuvirth «bevisst og alert» på sykehuset. Flyers vant kampen 3–0.

Kampen gikk til forlengning da Montreal Canadiens gjestet Tampa Bay Lightning, men til sist ble det gjestene fra Canada som stakk av med seieren.

Kort

Det tok langt tid før den første scoringen i oppgjøret i Tampa lørdag kveld. Først etter drøyt 14 minutter av andre periode sørget Phillip Danault for 1–0 til Canadiens.

Litt over halvveis i den siste perioden utlignet Yanni Gourde for Lightning, og det resultatet sto seg til perioden var over.

Det ble riktignok ikke lange forlengningen denne gangen. 51 sekunder etter at spillet ble satt i gang igjen, var Alexander Radulov sist på pucken og sørget for at Canadiens kunne reise nordover med to poeng i bagasjen.

Norske Andreas Martinsen fikk drøyt tolv minutter på isen, men var ikke involvert i noen av scoringene denne gangen.

