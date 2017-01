Drømmen om sammenlagtseier lever for Tande

ANNONSE

Daniel André Tande traff ikke 100 prosent med sitt hopp i førsteomgang i hoppukeavslutningen i Bischofshofen fredag.

22-åringen ligger likevel på tredjeplass etter første omgang og har fremdeles en god mulighet til å bli første norske sammenlagtvinner av hoppuka siden Anders Jacobsen i 2007.

Sammenlagtlederen landet på 135 meter og står med 135 poeng etter førsteomgangen.

- Litt for sein

Tande var tydelig på at han ikke er veldig fornøyd med sitt hopp i første omgang da han snakket med NRK etter første omgang.

- Jeg tror jeg ble litt for sein i førstehoppet, men heldigvis så får jeg påvirket hoppet positivt, så jeg kommer med nok ned i bakken, men jeg er litt redd for at Kamil kommer til å hoppe litt lenger. Vi får se hvordan det blir. Jeg har hoppet inn mange poeng i andre omgang før, så jeg skal greie det i dag og, sier Tande.

Det gjorde Kamil Stoch ikke. Polakken landet nemlig på 134,5 meter, men la seg likevel 4,5 poeng foran Tande.

Det betyr at etter førsteomgang leder Stoch hoppuka - 2,8 poeng foran Tande.

SPENT: Alexander Stöckl.

Stöckl: - Utrolig spennende

Landslagstrener Alexander Stöckl oppsummerte førsteomgangen slik overfor NRK:

- Det er som jeg sa før vi kom i gang: Det blir utrolig spennende. Daniel gjorde et ålreit hopp, men han var litt sein på hoppkanten. Han traff ikke helt med timingen. Da blir han litt stående i første fase og får ikke med seg full hastighet. Stoch viser et godt hopp under litt mer krevende forhold, så det blir spennende.

Stöckl er ikke overrasket over at Tande ikke traff hundreprosent med timingen.

- Det var en bedre satsbevegelse enn i prøveomgangen, men han bommer litt på timingen. Det skjønner jeg godt, for det er ganske høy spenning i kroppen, og du vet at du er bare så langt unna å vinne hoppuka. Det er ganske krevende.