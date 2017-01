Ekspert: - Johaug bør gjøre alt for at saken ikke blir tatt opp i CAS

ANNONSE

Neste uke skal Johaug-saken behandles i idrettsforbundets domsutvalg, og Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse for den norske skistjernen.

Johaug står overfor tre dager med forhør i retten før en håndfull jurister skal ta stilling til hva slags straff hun skal få.

- Gjør alt for å unngå CAS

28-åringen håper naturligvis på en mildere straff enn de 14 månedene som er foreslått av Antidoping Norge, men nå heller Olli Rauste, en av Finlands mest erfarne idrettsjurister, kaldt vann i årene på den den norske skiprinsessen.

Rauste mener nemlig straffen bør bli strengere og tror Idrettens voldgiftsrett i Sveits (CAS), som enklere kan beskrives som idrettens egen høyesterett, ville kommet frem til samme konklusjon, skriver svenske DN.

Rauste har selv sittet som dommer i CAS-domstolene tidligere.

- Hvis jeg var Johaug, hadde jeg tatt til takke med den straffen som er foreslått og gjort alt for at saken ikke blir tatt opp i CAS, sier Rauste til avisen.

ENORM SAK: Johaug har fått massiv oppmerksomhet i norden de siste månedene. Her er bare en samling utenlandske nettaviser med nyheten den dagen den smalt. Over 50 journalister er akkreditert til å dekke Johaug-saken neste uke.

- To år er rimelig

Saken kan havne i CAS som siste instans om noen skulle være uenig i domsutvalgets, og eventuelt appellutvalgets avgjørelse.

Senest i Martin Johnsrud Sundby-saken ble dette tilfelle. Sundby ble frikjent av både det internasjonale skiforbundet (FIS) og Norges idrettsforbund, men WADA var uenig og anket saken til CAS. De ga nordmannen som kjent to måneders utestengelse for brudd på dopingbestemmelsene.

Rauste røper at hans personlige oppfatning er at Johaug bør straffes i to år.

- Utgangspunktet er fire års suspensjon, men om CAS gjør som Antidoping Norge og tror på Johaugs historie om at hun ikke har tatt anabole steroider med vilje, er to år det rimelige. Jeg tror hver eneste dommer i CAS hadde gitt minst to år, sier Rauste.

Det står i stil med det Tommy Forsgren i Sveriges idrettsforbunds dopingbyrå fortalte til Aftonbladet tidligere i vinter.

Han er ekspert på WADAs regelverk og har gått gjennom Johaug-saken spesifikt for avisen.

- Minst to år

Og ifølge Forsgren er det nemlig ikke mulig for Johaug å få mindre enn to års utestengelse.

Han argumenterer slik:

- Man begynner med å vurdere hensikten, og her foreligger det ikke noen intensjon om å forbedre ytelsen. Det gjør at man går ned fra fire til to års straff, sier Forsgren til avisen.

- Så har hun alltid ansvaret for det hun stapper i seg, men man skal bedømmes ut fra ulike grader av det vi kaller «feil og forsømmelser». Kan man bevise at man har gjort dette «helt uten feil og forsømmelser» kan man slippe unna med en reprimande, sier han.

- Men, og her blir det interessant: Hvis du leser kommentarene til regelverket står det at hvis man stoler på egen lege, regnes det ikke som at man gjør noe «uten feil eller forsømmelser», da er det bare «delvis uten feil eller forsømmelser». Det innebærerer at straffen bare kan senkes fra fire til to år, sier eksperten til Aftonbladet.

HVA SLAGS STRAFF? Det er spørsmålet både Therese Johaug og hele det norske idrettsfolket stiller seg i disse dager.

- Strafferabattene kan ikke legges sammen? At man får to års fradrag for at det ikke er prestasjonsfremmende og ytterligere to år fordi det var legen som gjorde en feil?

- Nei, ned til 24 måneder er det maksimale. Slik vi har lest oss opp på regelverket i dag finnes det ingen mulighet for at man går lenger ned enn 24 måneder, sier eksperten til Aftonbladet.

Om han får rett mister 28 år gamle Johaug både VM i Lahti til vinteren og OL i Pyeongchang 2018.

Johaug har testet positivt på stoffet clostebol, etter bruk av kremen Trofodermin. Johaug hevder hun brukte kremen mot solforbrenning, som hun pådro seg under høydetrening med langrennslandslaget i Italia i slutten av august. Kremen er ikke til salgs i Norge.

Landslagslege Fredrik S. Bendiksen hevder han kjøpte kremen på et italiensk apotek i Livigno og ga den til Johaug på kvelden den 4. september 2016. Johaug brukte kremen frem til 15. september, hevdet legen. Bendiksen påtok seg all skyld og trakk seg med umiddelbar virkning på pressekonferansen torsdag.

Johaug har senere trent for seg selv, og har i flere intervjuer beskrevet tiden som tung.

Fakta: Johaug-saken

Dette er det påståtte hendelsesforløpet rundt Therese Johaugs positive dopingprøve: 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av landslagslege Bendiksen. 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven. 13. oktober: Johaug og skiforbundet offentliggjorde saken og avholdt pressekonferanse i Oslo. 19. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge har suspendert Johaug i to måneder som følge av den positive dopingprøven. Det åpnes dessuten egen sak mot Bendiksen. 29. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge bekrefter at det er lagt ned påstand om utestengelse i 14 måneder for den norske skistjernen.