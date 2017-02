Elendig stafett av Norge

ANNONSE

De norske jentene skuffet stort på fredagens stafett-VM i Hochfilzen. Det endte med en laber 11.-plass for Norge, da Tyskland tok enda ett VM-gull.

- Stafett er stafett, ble ropt ut av NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da det plutselig var 12 sekunder mellom de fem landene i tet, etter siste skyting, på siste etappe.

Laura Dahlmeier så ut til å slite da hun måtte bruke to ekstraskudd på siste skyting. Tyskeren hadde vunnet trygt uten noen ekstraskudd, men slik gikk det ikke og da økte spenningen. Med Ukraina, Frankrike, Tsjekkia og Italia hakk i hæl måtte hun gi alt for å gå først over målstreken.

Dahlmeier er en kjent for sin fart på siste runde og holdt unna all motstand. Tyskland kom seks sekunder foran Ukraina, som ble fulgt av Frankrike, som havnet på en 3.-plass.

De norske skiskytterjentene var ikke i nærheten av å gjenta stafett-triumfen fra VM i Holmenkollen. Med elendig skyting og fart i sporet for flere av jentene så det bekmørkt ut etter første skyting, på første etappe.

Det toppet seg med at Tiril Eckhoff måtte gå en strafferunde på tredje etappe. Til slutt endte Norge på en 11.-plass, 2,16 minutter bak Tyskland. Sverige kom i mål på en 6.-plass, nesten ett minutt foran Norge.

- Jeg fikk skikkelig skjelven på ekstraskuddene, så det var jævlig dritt. Jeg beklager, det var virkelig ikke med vilje, sa Tiril Eckhoff etter endt etappe på dagens VM-stafett.

Forferdelig åpning

Kaia Wøien Nicolaisen åpnet ballet på fredagens stafett i VM i Hocfilzen. Etter treg skyting og to ekstraskudd på liggende lå Asker-jenta 41 sekunder bak Tyskland etter 3,4 kilometer.

På stående skjøt hun alle blinkene rett ned, men på grunn av dårlig fart i løypa vekslet Nicolaisen med Hilde Fenne, på en 18.-plass 1,23 minutter bak ledende Frankrike.

- Det var ikke noe gøy, jeg håper ikke jeg har ødelagt alt for mye for resten av gjengen, sa Nicolaisen til NRK etter første etappe.

Etter en glimrende første skyting med fem blinker rett ned tok Fenne inn fem plasser og ni sekunder på Frankrike. På andre skyting måtte Fenne benytte seg av to ekstraskudd. Tiril Eckhoff ble sendt ut av andreetappe-løperen på 13.-plass, 1,32 minutter bak Italia, som lå i tet.

- Det er seigt å gå i dag. Jeg hadde ikke de beste skiene, men jeg kom meg til mål i alle fall, sa en diplomatisk Hilde Fenne til NRK etter etappen hennes.

- Fader heller

Tiril Eckhoff åpnet knallhardt for å ta innpå lagene i front. Fossum-jenta tvang alle blinkene rett ned på første skyting, hun hadde tatt inn over 20 sekunder på teten etter første skyting.

Eckhoff må ha brukt opp alt kruttet på første skyting, for hun maktet ikke å få ned mer enn fire blinker på siste skyting. Dermed ble det en strafferunde for 26-åringen. Ved veksling lå Eckhoff på 13.-plass, 1,33 minutter bak ledende Tyskland.

Fader heller ass, jeg prøvde alt jeg kunne, sa en frustrert Eckhoff til NRK.

Marte Olsbu brukte to ekstraskudd på sine to skytinger og sendte Norge inn til en 11.-plass, 2,16 minutter bak seirende Tyskland. Nå ser Olsbu fram mot fellesstarten, på søndag.

- Mesterskapet har ikke blitt som jeg hadde håpet, nå har jeg en mulighet igjen og den vil jeg benytte best mulig, sa Marte Olsbu etter målgang.