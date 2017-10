Én utøver testet positivt under OL i Vancouver

Nesten 1200 urinprøver fra vinter-OL i Vancouver i 2010 er testet på nytt. Kun en enkelt utøver testet positivt, opplyser IOC.

1195 urinprøver er testet på nytt etter vinter-OL i 2010. Den internasjonale olympiske komité (IOC) opplyser mandag at tre tester kom tilbake med positivt resultat, alle fra samme utøver. Men hvilken utøver det dreier seg om opplyser ikke IOC.

IOC har tidligere gjennomført nye tester av prøver tatt under OL i Beijing (2008) og London i 2012. Det har ført til at mer enn 50 medaljer i ulik valør har skiftet eiere, etter at nye testmetoder avslørte mer enn 100 dopede idrettsutøvere.

(©NTB)

