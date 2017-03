ANNONSE

Det skriver ishockeyklubben på sin hjemmeside lørdag.

– Det har vokst seg fram under vinteren, og med to år vekk fra kone, barn, barnebarn og øvrig familie så var det en uholdbar situasjon både for meg og familien at det kunne fortsette ett år til, sier Eriksson.

Sparta Sarpsborg røk ut av NM-sluttspillet i semifinalen mot Stavanger fredag. Seriemesteren vant fire strake kamper.

– Vi hadde ligaens yngste lag med mange lokale gutter, og da er det naturlig at det vil svinge litt i prestasjonene, men jeg er fornøyd med måten vi reiser oss på i Winter Classic og nå i sluttspillet. Det viser at gutta har lært noe på veien, sier svensken.

Eriksson har vært trener for Sparta de to siste årene. Det har vært hans andre periode som trener. Han var også med og trente Sparta til NM-gull i 2011 sammen med Sjur Robert Nilsen.

