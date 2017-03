Etterlenget sprintseier til Thingnes Bø i Kollen

ANNONSE

Johannes Thingnes Bø triumferte på fredagens sprint i Holmenkollen.

Han skjøt feilfritt og holdt høy fart helt til sisterunden, der han tapte litt til de sterkeste rivalene. Skytingen var likevel mer enn nok til å holde unna.

- Det er helt rått på hjemmebane. Dette er kjempeartig. Det ser ut som jeg får lønn for strevet og at det var lurt å stå over i Pyeongchang, sier Thingnes Bø til NRK.

Han la ikke skjul på at det betyr mye å vinne i Holmenkollen igjen.

- Vi har ikke vært bortskjemte med seirer denne sesongen. Det er deilig å avslutte med stil og ta fri på mandag.

- Jeg tar seieren i dag på grunn av skia. Beina mine var fulle av syre, så all ære til smørerteamet, fortsatte vinneren.

Seieren var bare sesongens andre individuelt for Thingnes Bø og skiskyttergutta, og den første i sprint.

Lørdag er det jaktstart med dagens vinner som førstemann ut i løypa. Franske Martin Fourcade og Russlands Anton Sjipulin tok de øvrige pallplassene.

Overgikk eneren



Fourcade har vært skiskytingens suverene ener både denne sesongen og over flere år. Franskmannen begynte fredagens sprint i noe lavere tempo en de kjappeste nordmennene, men fylte også den første skyteserien. Ut fra liggende var han bare 2,5 sekunder bak ledende Bø.

Mens den norske 23-åringen også fylte skytserien i stående måtte Fourcade tåle en hårfin bom på det første skuddet i stående. Ettersom Fourcade fikk opp dampen på andrerunden i løypa var han ikke mer enn 24 sekunder bak Thingnes Bø etter strafferunden.

Den suverene verdenscupvinneren gikk forspranget ned til 13,6 sekunder i mål. Men maktet altså ikke å vippe ned Norges bestemann fra toppen denne gangen. Andreplassen var likevel ikke en nedtur for franskmannen.

- Jeg har en fordel med å ligge bak ham. Jeg vet hvordan man skal hente inn et forsprang, men han vet også hvordan han holder på det. Så det blir interessant, sa Fourcade om lørdagens jaktstart.

Svendsen-sprekk



For Tarjei Bø ble det én bom på stående skyting, samt litt svak fart i skisporet på de første rundene til å henge med helt i teten. Markane-skiskytteren avsluttet dog med en meget sterk sisterunde. Han endte på en plass blant de seks beste, med drøyt 28 opp til broren.

Emil Hegle Svendsen var første nordmann på start. Trønderen åpnet distansen med god fart i sporet, og fulgte opp med å fylle alle blinkene på liggende skyting. Dessverre sto ikke avslutningen helt i stil etter en skuddbom på stående. Han ble nummer 20 i rennet.

Ole Einar Bjørndalen åpnet også lovende, men skjøt seg bort med to strafferunder allerede på det første besøket på standplass. Da hjalp det lite med en perfekt serie i stående. Bjørndalen gikk i mål på 46-.plass, nesten to minutter bak yngstebror Bø.

Fredrik Gjesbakk fullførte på 25.-plass med feilfri skyting. Henrik L'Abée-Lund bommet tre ganger og ble nummer 33. Også Vetle Sjåstad Christiansen er kvalifisert for jaktstarten med 53.-plass og to skuddbom.

