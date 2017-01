ANNONSE

Expressens skikronikør, Tomas Pettersson, ber om en knallhard straff mot russisk skisport etter vinterens dopingavsløringer.

I en kronikk publisert på Expressens nettsider, tar Pettersson nå til orde for VM i Lahti går uten russiske utøvere til start, som følge av dopingavsløringene i McLaren-rapportern.

1000 utøvere i dopingprogram



I desember ble det nemlig kjent at 1000 utøvere deltok i et russisk dopingprogram. I den mye omtalte McLaren-rapporten kommer det frem at det foregikk doping og manipulering av prøver under OL i London (2012) og Sotsji (2014).

Det internasjonale skiforbundet bekreftet senere at russiske langrennsutøvere var blant de omtalte i McLaren-rapporten.

Etterforskningen av brudd på dopingreglene førte blant annet til at de seks langrennsløperne Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Aleksandr Legkov, Jevgenija Sjapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin ble midlertidig suspendert fra konkurranser 22. desember.

VIL STRAFFE: Expressens Tomas Pettersson ber om at russerne straffes hardt under ski-VM.

- En forferdelig straff



Tomas Pettersson innser at straffen han ber om er svært streng, men mener at det trengs.

- Ja, det er en forferdelig straff. Det kommer sansynligvis til å ramme uskyldige utøvere, for eksempel vinterens superrusser, Sergej Ustjugov, skriver Pettersson, og fortsetter:

- Ingenting tyder på at Ustjugov har jukset. Mye peker derimot på det motsatte. Dessuten er han en av skiverdens mest severdige atleter. Men i mine øyne har ikke FIS noe valg, skriver Pettersson i kronikken hos Expressen.

Han ber om at straffen blir merkbar for russisk skisport og for de ansvarlige.

Likevel skriver Pettersson at han tviler på at FIS vil gå så langt som han selv foreslår. I stedet frykter han at det ender med noen millioner i bot, og et krav om at Russland skjerper antidopingarbeidet.

- Det vil bare være et slag i løse luften. Derimot ville et VM uten russisk deltagelse være en blytung smell for alle involverte, skriver Pettersson hos Expressen.