Falla rister på hodet av FIS-forslag: - Dette er ikke «oss»

Det er blandede reaksjoner i den norske sprintleiren etter oppsiktsvekkende forslag fra FIS.

OSLO (Nettavisen): NRK meldte mandag at langrennskomitéen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) vurderer å gjøre store endringer i konkurranseprogrammet rundt VM og OL.

Det ble der foreslått å fjerne klassisk sprint, slik at alle sprinter blir i fristil – gjerne med innlagte elementer av skicross, for eksempel hopp, skriver NRK.

De norske sprintstjernene Maiken Caspersen Falla (27) og Johannes Høsflot Klæbo (20) vant begge sprintkula forrige sesong.

- Kan like gjerne kle oss ut

Særlig Falla er skeptisk når hun skal vurdere forslagene fra FIS, og det er én ting som får henne til å riste på hodet:

Ideen om å legge inn hopp underveis i sprintløypa.

- Da kan vi like gjerne kle oss ut, og det er jeg ikke så interessert i. Vi må ta være på sjela i langrenn, og jeg føler ikke at hopping er «oss». Det er andre som driver med hopp, både alpint, kombinert og hopp. Vi pleier å holde beina godt plassert på bakken når vi konkurrerer. Det blir et steg ut av det klassiske langrennet, sier hun til Nettavisen.

Sprintkometen Klæbo bruker på sin side ikke mye energi på de mulige endringene riktig ennå.

- Enn så lenge må vi ha fokus på det som skjer denne vinteren og de øvelsene vi skal gå nå, så får eventuelt endringer skje. Om det blir endringer er det ikke noe annet å gjøre enn å prøve å tilpasse oss det og gjøre så godt vi kan. Uansett hvordan det blir tror jeg det kommer til å gå bra, sier han til Nettavisen.

- Kan endringene som foreslås passe deg og din stil?

- Det setter definitivt et annet preg på skirennene, og det ble prøvd under ungdoms-OL. Det er vanskelig å si, det er ikke innført enn så lenge, og vi må bare forholde oss til det, sier han.

- Trenger flere seere

Falla er uansett glad for at man tenker nytt i langrennssporten.

- Det er bra at de ser etter endringer for sporten vår, for vi trenger både flere utøvere og seere. Jeg er åpen for endring, selv om det er skummelt, sier Caspersen Falla til Nettavisen.

27-åringen fra Fetsund tar uansett det hele med en klype salt.

- Jeg ser for meg at dette er litt som et slags tankekart der de har kastet inn masse ideer. Så det å basere seg på at det blir sånn, bli nok litt på spissen, sier hun.

I tillegg vurderer FIS altså å innføre lagsprint med én utøver av hvert kjønn.

Der avslører Klæbo at han har én favorittmakker hos de norske damene:

- Marit Bjørgen har vist seg å være en dame å ha med seg, sier Klæbo med et smil.

Vel vitende om at det fortsatt er usikkert om det i hele tatt blir noe av endringene som er foreslått.

Hvis det blir vedtatt, er det trolig først aktuelt å innføre endringene i VM i Seefeld i 2019.

