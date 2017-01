Falla slått med ett hundredelssekund

ANNONSE

Stina Nilsson vant damenes verdenscupsprint foran entusiastiske hjemmefans i Falun lørdag.

Hun utkonkurrerte Maiken Caspersen Falla etter en utrolig tett spurt. Nilsson var i ferd med å stivne, og så ut til å slite med teknikken, men tok seg sammen da den norske konkurrenten var oppe på siden av henne.

Svensken stakk fram foten og vant etter målfoto, med ett fattig hundredel. Det ga Nilssons første verdenscupseier i hjemlandet.

Duellanter

Heidi Weng kom seg også til finalen og ble tredje jente i mål. Men på oppløpet dreide alt seg om Nilsson og Falla.

- Det var så tett, og det var litt isete i løypa. Jeg er så glad for å ha vunnet for første gang her, kommenterte Stina Nilsson i seiersintervjuet rett etterpå.

Maiken Caspersen Falla har vunnet på Lugnet skistadion i Falun før. hun tok ikke den særdeles lille marginen hun tapte med så tungt.

- Jeg hadde jo lyst til å vinne, men følelsen nå er mye bedre enn den var i Toblach. Jeg er mye nærmere toppform nå enn jeg har vært, sa Falla til NRK.

Bjørgen-glipp



Marit Bjørgen havnet helt bakerst i sitt seminfinaleheat før den siste svingen.

Mens verdenscupleder Heidi Weng cruiset inn til heatseier, kom Bjørgen seg ikke fram til de beste posisjonene.

Selv om veteranen nesten hentet inn tre konkurrenter, ble det femteplass over målstreken. Det holdt ikke til finaleplass for prologvinneren.

Også Mari Eide måtte takke for seg i seminalene. Ingvild Flugstad Østberg, Kathrine Harsem og Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble slått ut i kvartfinaleheatene.