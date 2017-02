Falla vil ta sprinttronen fra Bjørgen

ANNONSE

Marit Bjørgen har vunnet de tre siste VM-sprintene (2011, 2013 og 2015), men i en alder av 36 år tror OL-vinner på sprint fra 2014, Maiken Caspersen Falla, at Bjørgens tid på sprinttronen er over.

– Jeg tror ikke sprintsjansene hennes er veldig store, men hun er veldig bra på alt mulig annet. Sprintløypa i Lahti er rask og vanskelig, og Marit har ikke vist seg å være veldig startrask. Det kan bli tøft, men det er Marit Bjørgen. Alt kan skje, sa Falla til NTB på Sjusjøen på det siste pressetreffet før VM.

36-åringen selv, som i motsetning til jentene i Norge holder til i Davos fram mot verdenscuphelgen i Otepäa, har også innsett at sprintkonkurrentene har blitt sterkere.

– Jeg ser mine største sjanser i Lahti på 10 kilometer klassisk i tillegg til duathlon og tremila. Det er på sprinten jeg føler jeg stiller dårligst, sa Bjørgen til NTB i Davos.

Færre seirer

Sprinten og lagsprinten er Fallas beste distanser under det kommende verdensmesterskapet i Lahti.

– Jeg har lyst til å gå sprint, lagsprint og stafett. Det er målet, sa Falla.

– Men det er på sprinten jeg har blitt tatt ut allerede. Det blir tøffe tak. Det er mange som gjør det bra i sprint. Det er mange nasjoner og jenter, og det er en større bredde enn andre distanser. Det handler om å være 100 prosent skjerpet og til stede, la hun til.

Falla var i en egen klasse i sprint i verdenscupen forrige sesong. Den norske jenta vant åtte av ti mulige verdenscupseirer i sprint. Denne sesongen har hun til sammenligning kun vunnet én.

– Jeg blir mer skjerpet, og det hjelper litt på motivasjonen, sier Falla.

– Er det bedre å gå til VM med færre seirer?

Må ta Nilsson

– Jeg føler det. Jeg er uansett fornøyd med sesongen så langt. Å vinne så mye som jeg gjorde i fjor er helt sykt, så jeg regnet med at folk var nærmere i år enn i fjor. Samtidig føler jeg at jeg har gått veldig bra renn. Jeg har vært topp to i alt, så om man fjerner sesongen i fjor er dette den beste mesterskapsoppkjøringen jeg har hatt. Det er betryggende.

Seier fikk hun imidlertid på NM-sprinten på Lygna.

– Det smakte godt det. Jeg vant spurten der og på duathlonen. Man må ta med seg det man kan, smiler 26-åringen.

Men skal Falla kunne ta VM-gull må hun blant andre slå svenske Stina Nilsson, som har imponert voldsomt flere seirer denne sesongen.

– Stina har vært veldig sterk. Jeg må gjøre det bra om jeg skal slå henne. Jeg vet det blir tøft, men jeg skal være på hugget.

– Jeg er trygg på å finne form. Formen er stigende og den skal være opp mot optimal om jeg får nok hvile og trening. Jeg er trygg på det, lover Falla.

