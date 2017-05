Finland sjokkerte de amerikanske hockeystjernene

ANNONSE

Etter tapet for Tyskland i åpningskampen i hockey-VM, har det amerikanske laget gått gjennom mesterskapet med seks strake seiere og seilte opp som en av favorittene til å hente hjem VM-gullet - noe laget ikke har gjort siden 1960, den gangen OL-turneringen også ble regnet som et VM-sluttspill.

Men torsdag måtte de amerikanske NHL-stjernene - i hvert fall de av dem som er ferdige med året sesong - innse at drømmen nok en gang ble knust.

Krevde treneren avgang

Finland ble nemlig for sterke i kvartfinalen på torsdag, og slo det amerikanske laget 2-0 i en disiplinert seier i Lanxess Arena i Köln.

Det er det samme finske laget som vant en knepen seier over lilleputten Hviterussland i VMs åpningskamp, og som ble ydmyket med 1-5 av det franske laget i i den påfølgende gruppekampen.

«En sjokkerende fornedrelse», skrev avisa Iltalethi da, og flere finske hockeyekspert krevde landslagstrener Lauri Marjamäkis avgang.

Men laget slo altså kraftig tilbake på torsdag.

Fortjent ledelse

Colorado Avalanche-spilleren Mikko Rantanen ga finnene ledelsen over USA tidlig i andre periode, da han kranglet pucken inn etter at den hadde ligget åpen foran USAs mål i et par sekunder.

Og etter scoringen fortsatte Finland å imponere på VM-isen. Med sju minutter igjen av andre periode ledet laget skuddstatistikken med 6-2, og amerikanerne slet med å finne ut av hvordan de kunne komme tilbake.

Avgjorde i tredje periode

6,49 minutter inn i tredje periode kom det andre skuddet for amerikanerne baug.

Joonas Kemppainen kombinerte fint med Juhamatti Aaltonen, sendte pucken i buret, og plutselig ledet Finland 2-0.

Det klarte aldri USA å svare på, og dermed var amerikanernes VM-eventyr over for denne gang.

Finland på sin side kan juble for semifinaleplass, der de sannsynligvis møter Sverige. «Tre Kronor» møter Sveits i sin semfinale senere torsdag kveld, i en kamp der de gule og blå er klare favoritter.

Russland slo Tsjekkia 3-0 i den andre kvartfinalen som ble spilt torsdag ettermiddag, og møter vinneren av oppgjøret mellom Canada og Tyskland torsdag kveld.