FIS-topp mener Johaugs straff er for mild

Det internasjonale skiforbundet (FIS) er ikke fornøyd med at Therese Johaug fredag ble utestengt i 13 måneder for den positive dopingprøven fra i fjor høst.

Om dommen blir stående kan Johaug være tilbake i konkurranser 18. november.

Til avisen Ilta-Sanomat forteller FIS-styremedlemmet Martti Uusitalo at avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Skiforbund trolig blir anket.

Uusaitalo mener Johaug bør holdes borte fra idretten i to hele år.

Har diskutert



- Styret i FIS har ennå ikke bestemt seg for å anke denne dommen, men ut i fra de diskusjonene vi har hatt i styret, har jeg et sterkt inntrykk av at det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke, sier Uusitalo til den finske avisen.

FIS-toppens synspunkter ble først gjengitt i Norge av TV 2.

Therese Johaug ble tidligere fredag idømt 13 måneders karantene. Hun testet positivt for det anabole steroidet clostebol i september.

Ifølge Uusitalo er både FIS og Verdens Antidopingbyrå (WADA) i tenkeboksen.

Begge de to organisasjonene har rett til å klage på Johaug-dommen. Om det gjøres kommer saken til å bli tatt videre til Idrettens Voldgiftsdomstol (CAS).

Flere muligheter

Finske Uusitalo mener en felles anke, som både FIS og WADA stiller seg bak, også kan bli aktuelt.

- Denne 13 måneders straffen er ikke basert på verken regelverket til WADA eller de prinsipielle avgjørelsene til CAS. Derfor er det det beste for alle parter at de profesjonelle i CAS undersøker saken grundig og vi får et rettferdig sluttresultat, fortsetter finnen.

FIS' norske visepresident, Sverre Seeberg, stiller seg imidlertid

- Det er ikke opp til det enkelte styremedlem i FIS å vurdere dette. Normalt er ikke dette i styret i FIS. Dette tror jeg, og jeg må si tror, blir behandlet av dopingpanelet til FIS under ledelse av den canadiske høyesterettsdommer Patrick Smith. Så vil de vurdere om den dommen blir anket eller ikke, sier Seeberg til TV 2.