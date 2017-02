FIS truet med å hive Kvitfjell ut fra verdenscupen

ANNONSE

Renndirektør i Det internasjonale alpintforbundet (FIS), Markus Waldner, kom med sterk kritikk av Kvitfjell-arrangørene før helgens to verdenscuprenn i OL-løypene fra 1994.

På et lagledermøte på torsdag truet Waldner med knallharde konsekvenser dersom han ikke fikk se forbedringer i løpet av helgen.

- Da blir det ikke verdenscuprenn her neste sesong, sa Waldner på møtet, ifølge østerrikske Kronen Zeitung.

- Førstedivisjonsnivå

Renndirektøren kritiserte både manglende løypeprepareringen og for få løypemannskaper i Kvitfjell, samt at mannskapet på plass i løypa ikke er godt nok trent.

- Vi er «eliteserien», men dette er førstedivisjonsnivå, sa Waldner på torsdagens møte.

- Berettiget kritikk

Arrangementsjef i Skiforbundet, Terje Lund, bekrefter søndag overfor Nettavisen at arrangøren mottok krass kritikk fra Waldner på torsdag.

- Med all respekt er dette en ganske gammel historie, fra etter treningen på torsdag. Waldner var kritisk på lagledermøtet på torsdag, og det var i og for seg berettiget. Vi var 30 minutter forsinket på trening, da vi ikke greide å være helt klare med løypa. Det kom to ganske bra snøfall denne uka, og det er ganske krevende å ta ut snø i en tre kilometer lang trasé, sier Lund til Nettavisen.

- Da var Markus Waldner veldig klar på lagledermøtet på torsdag om at dette ikke var bra nok, og sa at vi måtte levere som vi leverte i fjor. Den kritikken sa vi var grei, og at vi var inneforstått med at vi ikke hadde nok mannskaper.

Fikk skryte-sms

Ifølge Lund har gjennomføringen av utforrennene på fredag og lørdag foregått eksemplarisk.

- I dag fikk jeg en skryte-sms fra generalsekretær i FIS, Sarah Lewis, som sa at arrangørene virkelig har tatt tak og levert gode utforrenn, sier Lund.

- Og vi fikk skryt på lagledermøtet både på fredag og på lørdag.

Nestenkollisjon

Kvitfjell har hatt flere problemer med organiseringen av verdenscuprennene de siste årene. Verst gikk det ut over østerrikeren Matthias Lanzinger i 2008, da han måtte amputere beinet etter å ha krasjet i en port under utforrennet. Lanzinger gikk senere til søksmål mot både FIS og Kvitfjell-arrangørene, fordi han mente sikkerhetsopplegget rundt rennet sviktet på flere områder.

Torsdag denne uken måtte utfortreningen flyttes fordi fargemarkeringene i løypa ikke var på plass i tide, sa Waldner til Kronen Zeitung. Løperne selv måtte hjelpe til med forberedelsene, og til alt overmål kolliderte sveitseren Carlo Janka nesten med en løypearbeider.

Det gjør at rennsjefen ifølge avisa ga Kvitfjell én siste sjanse.

- Vi har en liste med svært gode organisasjoner som bare venter på å komme inn i verdenscupen, advarer han.

Bekymrer seg ikke

Det bekymrer ikke Lund seg for.

- I alpint er langtidskalenderen vedtatt til 2021-sesongen. Der ligger Kvitfjell inne, og i så fall må de ta Kvitfjell ut igjen. Kritikken på torsdag var berettiget, men arrangørene har levert to gode renn og er i ferd med å levere et godt tredje renn, sier arrangementssjefen mens super G-konkurransen i Kvitfjell gjennomføres på søndag.