Forfang forbannet over dårlige forhold

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Han har hoppet best av samtlige på trening, men i konkurransene i Holmenkollen har det ikke gått Forfangs vei.

I førsteomgangen av det tradisjonsrike hopprennet søndag ble tromsøværingen et offer for dårlige forhold. Det resulterte i et skuffende hopp på kun 114,5 meter.

Norges landslagstrener Alexander Stöckl kunne ikke gjøre annet enn å føle med sin egen hopper.

Etter rennet forteller Forfang at østerrikeren bare hadde én ting å si på radiosambandet etter hans hopp.

- Jeg fikk bare en kommentar på «walkie talkien» av Alex og det var bare «beklager». Når vinden kommer i retur nedover i bakken igjen, så er jeg sjanseløs. Det kan være noen målere her som plukker opp sidevind eller vind imot, men alt i alt var luften helt vakuum over kulen og jeg blir bare sugd ned mot bakken. Jeg var helt sjanseløs, sier Forfang til Nettavisen.

Stöckl bekrefter at eleven var sjanseløs under forholdene han fikk.

- Jeg sa beklager for at han fikk sånne forhold. Det var ufortjent, sier Stöckl til Nettavisen.

- Problemet er at forholdene varierer veldig og snur veldig fort, sier Norges trener.

TRENER: Alexander Stöckl var fornøyd med den norske laginnsatsen, men skuffet over at Forfang ikke fikk bedre forhold i Holmenkollen.

Forfang slo riktignok kraftig tilbake i andreomgangen og hoppet seg opp fra 26. plass til 10. plass etter å ha landet på 129,5 meter, men nordmannen er likevel skuffet.

- Jeg var best i prøveomgangen og blant de beste i finaleomgangen. Jeg føler det er der jeg hører hjemme og det er der jeg er om dagen. Det er utrolig kjedelig å ikke få den muligheten i rennet. Det er så surt at jeg har nesten ikke ord, forteller Forfang.

- De kunne ha ventet



Stefan Kraft vant søndagens renn foran tyskerne Andreas Wellinger og Markus Eisenbichler.

Forfang føler han ikke får konkurrere under samme forutsetninger som de beste.

- Det er utrolig surt at de skal avgjøre Raw Air på den måten. De siste par karene på toppen får samme forhold fordi de hopper i samme periode, men vinden varierer såpass mye i løpet av omgangen at når jeg starter såpass tidlig som jeg gjør, så viser det seg at jeg er sjanseløs, forteller Forfang.

21-åringen fikk grønt lys fordi han var innenfor vindkorridoren som blir bestemt før rennet. Hopperne blir med dagens poengsystem også kompensert med ekstra poeng i dårligere forhold, men søndagens renn var et bevis på at det fortsatt er en stor ulempe å ha bakvind til tross for poengsystemet.

- De kunne ha vært «fair» og ventet på at det skulle bli litt likere forhold som de som kjemper i toppen får, men det fikk jeg ikke. Da hekter de meg rett og slett av, sier Forfang.

NUMMER 10: Johann André Forfang ble nummer 10 i Holmenkollen søndag.

- Ute av kampen om sammenlagtseieren



Nordmannen kommer imidlertid ikke til å ta det opp med Borek Sedlak som har ansvaret for å styre lyset under verdenscuprennene i hopp.

- Han kan ikke styre været han heller. Det er vanskelig å gi noen skylden for det her, men det er utrolig surt når det blir som det blir, forteller Forfang.

21-åringen ligger nå på 10. plass i sammendraget i Raw Air, 71,3 poeng bak leder Kraft. Forfang tror dermed sjansene for å bli tidenes første vinner av turneringen er kjørt.

- Jeg har selvfølgelig muligheten til å klatre på listen, noe som jeg helt klart skal gjøre, men det å kjempe om trofeet og de øverste plassene blir vanskelig nå når avstanden blir så stor, sier tromsøværingen.

Andreas Stjernen ble søndag beste nordmann med 5. plass i Holmenkollen. Trønderen ligger også best an av de norske i sammendraget i Raw Air på 6. plass med sine 612,9 poeng.

Hopperne reiser mandag videre til Lillehammer der Raw Air fortsetter.

