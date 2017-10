Forfang på pallen i Klingenthal

Ingen kunne gjøre noe med polske Dawid Kubacki i Sommer Grand Prix-rennet i hopp i tyske Klingenthal tirsdag, men Norge endte med fire blant de ti beste.

Polakken var best i mandagens kvalifisering og fulgte opp med like god hopping i selve rennet. Etter et kjempehopp på 140 meter i første omgang, slo han av ti meter i finaleomgangen, men tok likevel seieren med 262,4 poeng totalt.

Robert Johansson og Johann André Forfang delte annenplassen i mandagens kvalifisering, men ingen av de to maktet å matche Kubacki tirsdag.

Forfang strakte seg til 140 meter i første omgang og hadde et godt utgangspunkt før finaleomgangen, men landet der på mer beskjedne 123 meter. Dermed måtte han nøye seg med tredjeplass i rennet med totalt 253,7 poeng.

Tyske Andreas Wellinger tok annenplassen med 256 poeng. Han hoppet henholdsvis 141 og 127,5 meter tirsdag.

Også Daniel André Tande hadde mulighet til å ta seieren etter å ha hoppet 138,5 meter i første omgang, men med tunge forhold i finaleomgangen måtte han nøye seg med 125 meter.

Robert Johansson hoppet 137 meter i den første omgangen, men falt til niendeplass etter et hopp på 125 i finaleomgangen.

Anders Fannemel ble nummer ti.

Kubacki sikret med tirsdagens triumf også seieren i sammendraget i årets Sommer Grand Prix. Kenneth Gangnes, som ikke kvalifiserte seg for finaleomgangen tirsdag etter et førstehopp på 109 meter, ble beste nordmann i sammendraget på sjetteplass.

