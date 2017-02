Forfang tatt på senga av Stöckl-intervju

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Den norske hopperen måtte stå over mixed langkonkurranse etter at han følte seg uvell før rennet.

Forfang hadde besvimt.

Det holdt imidlertid landslagsledelsen skjult for pressen før rennet. Det var ikke før Alexander Stöckl forsnakket seg i et NRK-intervju at sannheten kom frem.

Tromsøværingen forteller til Nettavisen at han ble satt ut da han skjønte at pressen hadde fått nyss i hva som egentlig hadde skjedd.

- Jeg hadde ikke noen problemer med at det kom ut, men det var mer det at jeg ble tatt på senga der og da. Vi hadde ikke lagt noen plan på hvordan vi skulle håndtere saken i media. Da ble det litt sånn at jeg fortalte en halv historie, sier Forfang til Nettavisen.

Blodtrykksfall



For årsaken til at han besvimte skal ifølge Lars Haugvad, medisinsk koordinator på hopplandslaget, egentlig skyldes et blodtrykksfall som følge av en hendelse.

Forfang sier til Nettavisen at det som skjedde er en privatsak.

Haugvad forteller at det var en ekkel opplevelse å se den norske hopperen, men at situasjonen roet seg ganske fort.

- Det er ubehagelig å finne en utøver som har besvimt, men etter hvert får man vite litt om årsaken og stilt de riktige spørsmålene, og da blir man litt tryggere. Man blir også trygg av å få på plass en lege som bekrefter at det er noe man ikke trenger å være bekymret for, sier Haugvad til Nettavisen.

Også Haugvad synes mediehåndteringen burde vært løst på en annen måte.

- Du kan nok si at kommunikasjonen utad kunne ha vært bedre, sier Haugvad.

SNAKKET MED PRESSEN: Johann Andre Forfang (t.v.), Anders Fannemel, Tom Hilde og medisinsk ansvarlig Lars Haugvad tirsdagens pressekonferanse.

Stöckl: - Vanskelig situasjon



Stöckl vil ikke kalle sin mediehåndtering for en tabbe, men forklarer at Forfangs forfall resulterte i en noe kaotisk situasjon.

- Det hadde kommet ut uansett, men det var kanskje et dårlig tidspunkt med tanke på hva som kom ut i media, sier Stöckl til Nettavisen.

- Det var en vanskelig situasjon. Utøveren ligger og er ikke frisk nok til å hoppe. Da måtte vi hente en ny utøver på hotellet. Vi måtte gi beskjed til FIS og vi måtte sørge for at den nye hopperen kom på startlisten. Vi måtte også sørge for at noen snakket med foreldrene til Forfang. Det er utrolig vanskelig og da kan det skje at informasjonen ikke flyter helt som den skal, forklarer østerrikeren.

Norges landslagstrener er glad for måten Forfang har håndtert situasjonen på i etterkant.

- Jeg føler at det var greit for han dagen etterpå. Han klarte å hoppe veldig bra på trening i storbakken mandag og han tenkte kanskje ikke så mye på det, sier Stöckl.

TRENER: Hopptrener Alexander Stöckl.

Måtte svare pressen

Forfang forklarte først at den dramatiske hendelsen skyldes at han kom i en stresset situasjon og at han ikke hadde nok væske og næring i kroppen.

Det resulterte i at hopperen og landslagsledelsen tirsdag formiddag måtte svare på en rekke spørsmål om hoppernes vekt og helse.

Stöckl synes det var dumt at det igjen blir en ny slik debatt.

- Det er mange som ser på hoppsporten som den har vært for 10-15 år siden hvor det var folk som tynet seg nesten så mye at de fikk spiseforstyrrelser, men FIS har heldigvis en regelverk som gjør det enklere for oss til å få utøverne til å drive med hopp på en helseforsvarlig måte, sier landslagstreneren.

Tirsdag skal de norske hopperne igjen trene i storbakken hvor de fikk en god start mandag. Norges lag til selve rennet som er onsdag blir tatt ut tirsdag kveld.

VM varer frem til femmila søndag 05. mars. Nettavisen er i Finland og dekker mesterskapet til siste slutt.

