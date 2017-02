Forferdelig start i VM for Norge

ANNONSE

Det var ikke duket for Norsk klasseskyting i VMs første distanse, torsdag. Norges mixed stafettlag stod igjen med to strafferunder og ti ekstraskudd, etter dagens VM-åpning.

Det så dårlig ut etter Tiril Ekchoffs strafferunde, men da Johannes Thingnes Bø gjorde det samme ble det bekmørkt. Gode etapper av Marte Olsbu og Emil Hegle Svendsen hjalp ingenting for medaljehåpet.

Tyskland vant etappen, med Simon Schempp som ankermann. Like bak fulgte Frankrike og Russland. Martin Fourcade spurtslo Anton Sjipulin på oppløpet. Norge endte på en skuffende 8. plass.

Eckhoff skuffet

Eckhoff var veldig skuffet over etappen hennes og forstod ikke hvordan hun kunne bomme på liggende.

- Det var veldig dårlig. Jeg var veldig rolig på liggende, så jeg skjønner ikke hvordan jeg bommet. Jeg håper jo at gutta skyter litt bedre enn meg. Håper de kan kjempe selv om jeg gjorde en veldig dårlig etappe, sa Eckhoff til NRK.

Olsbu åpnet sterkt

Marte Olsbu gikk ut med start nummer 1 og tok føringen fra første stavtak under torsdagens mixed stafett i VM.

- Kan det tenkes at Norge leder fra første stavtak og helt frem til mål? Det må være lov å drømme, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Det tok ikke lang tid før den drømmen ble knust, da Olsbu måtte bruke et ekstraskudd på liggende skyting.

Da Olsbu kom inn til stående skyting skjøt hun fem blinker rett ned, og gikk ut som tredjemann. Hun lå rundt ni sekunder bak italienske Lisa Vittozzi ut fra standplass, men sendte Tiril Eckhoff ut i ryggen på italienerens Dorothea Wierer.

- En å stole på

- Marte Olsbu har lagt et veldig godt grunnlag for norsk jubel utover ettermiddagen. Hun er en å stole på i stafett sammenheng, sier Stabrun Smith.

Olsbu selv var fornøyd med førsteetappen.

- Jeg følte jeg gjorde en god etappe. Det var veldig deilig å treffe alle blinkene på stående skyting, jeg måtte det hvis jeg skulle sende ut Tiril i god posisjon, sa Olsbu til NRK.

Strafferunde

Da Tiril Eckhoff kom inn til første skyting var hun samlet med kremen av kremen i skiskyting. Da taklet ikke Fossum-jenta presset og brukte åtte skudd på å få ned fire blinker. Dermed ble det en strafferunde for Eckhoff, som forøvrig gikk lynraskt i sporet før stående skyting.

Det ble med to ekstraskudd for Eckhoff på stående skyting, men med Eckhoffs gode form i sporet var det fortsatt en mulighet for et VM-gull. Hun vekslet med Johanees Thingnes Bø på en 9.plass, 42 sekunder bak ledende Tyskland.

- Vi har fortsatt en mulighet til å ta medalje. Hun har bommet mye i dag, men Tiril Eckhoff har funnet VM-formen, sa kommentator Andreas Stabrun Smith.

Bø bommet

Johannes Thingnes Bø tok innpå alle etter første runde, med fem blinker rett ned på liggende skyting.





- Johannes er mye bedre enn han var i fjor, og har et mye bedre repertoar i år også, sier skytterekspert Ola Lunde under NRK-sendingen.





Det virket ikke riktig da Bø kom inn til stående skyting. Etter åtte skudd måtte Bø kaste seg ut i strafferundene, akkurat som Eckhoff.





Arnd Peiffer skjøt fullt hus på liggende og stående og vekslet med Simon Schempp hele 21 sekunder foran Italia. Martin Fourcade lå 46 sekunder bak Tyskland da han gikk ut. Bø vekslet med Emil Hegle Svendsen 1.08 minutter bak, på en 9. plass.





- Jeg fokuserer ikke på ekstraskuddene og hadde jeg sluppet den strafferunden hadde vi vekslet likt med Frankrike, forteller en skuffet Johannes Thingnes Bø som håper på litt Svendsen-magi. - Klarer vi å få medalje nå skal han få min også, sa en skuffet Bø.

Medaljeløst

Simon Schempp så seg aldri tilbake med den solide ledelsen han fikk tildelt av Pfeiffer. Tyskland seilte inn til førsteplass med klasse, deres forrige seier i mixed stafett kom i 2010.



Martin Fourcade og Anton Sjipulin gikk ut likt og skulle kjempe om 2.plassen. Det endte med spurtoppgjør som Fourcade kom seirende ut av.





Emil Hegle Svendsen endte 46 sekunder bak på en skuffende 8.plass.





Norge tok tre VM-gull på rad i mixed stafett mellom 2011-2013. Etter det har det blitt to 3.plasser på våre utvalgte landsmenn. Nå legges det til en 8.plass på på listen.

Forrige gang Norge tok en seier i Hochfilzen var i 2014, med Johannes Thingnes Bø. Bø blir omtalt som Martin Fourcades største VM-utfordrer. Halvard Hanevold tror Johannes kan holde følge med den suverene franskmannen i VM.