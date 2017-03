ANNONSE

I finalen venter Stavanger Oilers.

Etter søndagens seier endte det 4–1 sammenlagt i favør Frisk Asker.

– Det var rett og slett "dritdeilig", sa tomålsscorer Anders Bastiansen til TV 2.

Den tidligere norske landslagsspilleren tror på en tøff finale mot seriemester Oilers.

– Vi gleder oss veldig til det. Vi får hvilt et par dager nå og forberedt oss. Jeg håper vi tar en fridag, og så skal vi forberede oss. Stavanger har vunnet 4-0, 4–0 og er favoritter, men vi skal bite fra oss, forsikret han.

Bastiansen med frekk scoring

Endre Medby sendte Frisk i ledelsen etter knappe seks minutters spill i Asker, før veteranen Bastiansen la på til 2–0 fem minutter senere.

Troy Rutkowski ga Lillehammer et håp om et sjette oppgjør med sin 1-2-redusering i den andre perioden, men i siste periode knuste Bastiansen Lillehammers håp da han økte til 3–1 på frekt vis.

26-åringen kom alene med keeper og fintet ut Lillehammers sisteskanse før han enkelt satte pucken i det åpne buret.

Starter 1. april

Frisk ga seg imidlertid ikke der. Torstein Nordrum banket inn 4–1 med et fint skudd fra venstre fire minutter etter Bastiansens andre scoring for kvelden. Jimmy Andersson fastsatte sluttresultatet til 5–1 da han satte inn pucken i åpent bur like før slutt.

Sist gang Frisk Asker var i NM-finalen i ishockey var i 2008. Da spilte New York Rangers-profil Mats Zuccarello fortsatt for klubben. Finalen tapte de imidlertid for Storhamar.

Seriemester Stavanger Oilers gjorde kort prosess med Sparta Sarpsborg og brukte bare fire kamper på å ta seg til en ny NM-finale.

1. kamp i finaleserien spilles i Stavanger 1. april.

