Frustrert Østberg ga klar beskjed til Nilsson og Weng

ANNONSE

OBERSTDORF (Nettavisen): Etter å ha dratt i tet foran Heidi Weng og Stina Nilsson fra Sverige i store deler av løpet, måtte Flugstad Østberg til slutt nøye seg med en tredjeplass på den fjerde etappen av Tour de Ski.



Landslagstrener Roar Hjelmeset forteller til Nettavisen at planen var at de norske jentene skulle samarbeide i tet for å knekke Stina Nilsson, men da ingen var særlig interessert i å gå først, holdt svensken følge helt inn til mål og spurtslo de norske løperne.



Les også: - De ødelegger bare for seg selv



- Håpet på mer samarbeid



Etter løpet innrømmer Flugstad Østberg at ting ikke gikk helt etter planen.



- Jeg hadde håpet på litt mer samarbeid, men jeg skjønte at det ikke var så mye å hente av de to andre, så da var det å kjøre hardt i front og så fikk det ende med en første-, andre. eller tredjeplass til slutt. Jeg skjønte egentlig ganske fort hvordan det kom til å ende, sier Flugstad Østberg til Nettavisen.

Det hjalp heller ikke å gi konkurrentene klar beskjed underveis i løpet. Flere ganger stoppet trioen i tet opp og oppfordret hverandre til å dra.

- Jeg prøvde å invitere litt, men det var lite å hente, forklarer Østberg.

Hun legger imidlertid til at konkurrentene må gå skirenn som de vil.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VANT IGJEN: Stina Nilsson vant sin andre Tour de Ski-etappe på rad foran Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Snakket sammen underveis

En som var langt mer fornøyd enn Flugstad Østberg, var vinner Stina Nilsson.

- Det er så gøy at det går så bra. Jeg er kjempefornøyd, sier Nilsson til pressen etter løpet.

Den svenske jenta traff glimrende med sin taktikk og brukte sine sterke spurtegenskaper til å ta knekken på de norske løperne på oppløpet.

- Det var et veldig taktisk løp og jeg gjorde det som jeg opplever som best for meg og det var å spare så mye krefter som mulig til slutten av løpet, forklarer Nilsson.

Svensken forteller til Nettavisen at hun fikk klar beskjed om å gå mer i front av Østberg og Weng, men Nilsson avslo.

- Det ble sagt "opp å dra", men jeg sa at jeg ikke ville det, sier Nilsson til Nettavisen.

Nilsson mener det var en klar ulempe å gå først.

- Det var veldig motvind. Man tjente ikke noe på å ligge først, så der ville ikke jeg være, sier Nilsson.

Sliten Weng

Akkurat som Nilsson, var heller ikke Weng interessert i å gå først underveis i løpet. Den norske jenta forteller at hun ikke hadde de nødvendige kreftene til å samarbeide med lagvenninne Østberg.

- Vi vet at hvis vi klarer å få Stina Nilsson til å bli stiv, så kan vi ta henne, men jeg klarte ikke hjelpe så mye til selv i dag. Jeg synes det var tungt. Jeg hadde mer enn nok med å holde følge med Ingvild, sier Weng.

Det gjør Weng frustrert.

- Jeg er litt skuffet over meg selv. Jeg blir litt sint på meg selv, sier Weng til Nettavisen.

Hun gleder seg likevel over at hun klarte å bli nummer to.

- Jeg er kjempefornøyd med at det går såpass bra og at det blir en pallplass, forteller Weng.

Nå reiser de norske langrennsstjernene videre til Toblach i Italia hvor neste etappe av touren skal gå fredag.