Gløersen vraket før OL-sesongen

ØKERN / GRENSEN (Nettavisen): Det er en offensiv Anders Gløersen som har store planer om å vise at landslagsledelsen har gjort feil når de valgte å vrake han fra landslaget denne sesongen.

- Mine målsetninger for neste sesong endrer seg ikke. Jeg satser mot OL i PyeongChang og sikter særlig inn på 15 km i fri teknikk, skriver Gløersen på sin Instagram-konto etter at uttaket ble offentliggjort på en pressekonferanse på Økern onsdag.

Under VM i Lahti i vinter fikk Gløersen gå én distanse: femmila. Det endte med 11. plass. I verdenscupen sammenlagt endte Gløersen på en 45. plass sist sesong.

Han hadde allerede fått den harde beskjeden for et par uker siden.

- For et par uker siden fikk jeg beskjed om at det ikke var plass til meg på landslaget foran neste sesong. Dette var selvfølgelig en tøff melding å få. Min første reaksjon var skuffelse, men samtidig er det godt å se flere unge utøvere på vei fram, skriver han.

Ola Vigen Hattestad eller Martin Løwstrøm Nyenget er også vraket fra sesongens landslag.

OL-drømmen



Landslagssjef Vidar Løfshus kom også med en klar melding til alle landslagsutøverne på onsdagens pressekonferanse.

- Det er en del av de som kommer hit i dag (uttatte løpere, red.merk) som ikke vil få oppfylt som olympiske drøm, dessverre, påpeker Løfshus.

Det store høydepunktet denne sesongen for alle langrennsløpere er utvilsomt OL i Pyeongchang i Sør-Korea i februar 2018.

Det er dog ikke sikkert at alle de som er tatt ut onsdag vil få stille til start i Pyeongchang, ifølge Løfshus. Han viser til antall plasser Norge får til de ulike øvelsene i OL, men også til at det er utrolig sterk konkurranse om plassene i norsk langrenn, spesielt på herresiden. For eksempel var ikke fjorårets komet Johannes Høsflot Klæbo tatt ut på landslag sist sesong.

- Det er så mange gode resultater og det har vært et vanskelig uttak. Det har vært mye bruduljer om våre uttak tidligere, og det er definitvt utøvere som ikke er tatt ut nå, som absolutt er kvalifisert til å være på et landslag, sier Løfshus.

VANSKELIG: Landslagssjef Vidar Løfshus har hatt en vanskelig jobb med å ta ut herrelandslagene i langrenn.

Gløersens plan



Gløersen er i Rustad IL og det er med klubben han har vokst opp i at han nå skal legge planen for hvordan han likevel skal karre til seg en startplass i OL i Pyeongchang i februar 2018.

- For tiden jobber jeg med å få til et treningsopplegg sammen med nære støttespillere i Rustad IL. Jeg ser frem til å starte med blanke ark og er klar for å jobbe knallhardt på veien mot OL, skriver Gløersen.

Han erkjenner at resultatene fra sesongen som har vært ikke har vært som han ønsket.

- Forrige sesong var ikke min beste, men jeg fikk til noen gode skirenn. Først og fremst er det treningen i fjor sommer jeg er misfornøyd med. Kroppen fungerte ikke som normalt og det tok tid før jeg kom skikkelig i gang. Jeg har derfor god tro på at jeg skal komme sterkere tilbake neste år, skriver han.