Granerud vraket - Forfang, Hilde og Fannemel til ski-VM

Halvor Egner Greanerud får ikke VM-tur. De tre siste plassene gikk til Johann André Forfang, Tom Hilde og Anders Fannemel.

Fra før var Daniel-André Tande, Robert Johansson og Andreas Stjernen sikre kort på det norske VM-laget i Lahti.

– Det var veldig tight mellom Tom og Halvor. Magefølelsen ble avgjørende. Ikke glem at Tom ble igjen hjemme for å trene og utvikle seg. Han var vel så kvalifisert for Asia-tur som Granerud, men fikk ikke den sjansen. Han har grepet muligheten gjennom solid hopping hjemme, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Har testet utstyr

Formsvake hoppere som Forfang og Fannemel skal ha vist klar nivåheving under trening på hjemmebane. Joachim Hauer klarte aldri å vise samme fremgang og var ikke med i de siste uttaksdiskusjonene.

– Vi har ventet lenge før vi bestemte oss for laget til VM. Vi ville holde ting åpent og utøverne sultne. Uttaket er basert på resultater i verdenscupen, men også på treningsresultater av de utøverne som har vært hjemme, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Landslagssjefen har måttet stole på hva de hjemmeværende trenerne Magnus Brevig, Andreas Vilberg og Roy Myrdal har sett av utvikling. I et siste forsøk har Fannemel, Hilde og Forfang desperat jobbet for å finne VM-formen. De skal også langt på vei ha løst en del utstyrsutfordringer for Norge.

– Denne treningsprosessen hjemme i Norge har vært givende, og utøverne har tatt steg både teknisk og med utstyret. Deres innsats for å teste forskjellig setup kommer hele laget til gode. Jeg mener vi reiser til Lahti med et lag som har potensial til å kjempe om medaljer, sier Stöckl.

TIL VM: Tom Hilde er klar for ski-VM.

Vet ikke hvor de står

Ingen vet helt hvilket nivå Forfang, Fannemel og Hilde har, siden de har stått over en rekke verdenscuprenn.

-Jeg mener mulighetene våre for medalje i lagkonkurransen er langt bedre enn de var for tre uker siden. De tre som har vært hjemme har ikke konkurrert mot de beste. Det er vi klare over, og trening og renn er forskjellige ting. Men teknisk sett har det vært for dårlig. Vi er nysgjerrige om de hjemme er så gode som vi håper og tror, sier sportssjef Bråthen.

Medaljer i alle VM siden 2003

Daniel-André Tande er den eneste norske hopperen som har vunnet verdenscuprenn i vinter. Han er klar medaljekandidat i Lahti. Norge har også laggull å forsvare, selv om det kan se vanskelig ut når halve VM-troppen knapt har konkurrert i verdenscupen på lang tid.

-Sportssjefen vil være veldig fornøyd om vi går gjennom et mesterskap til og tar medalje. Det har vi klart sammenhengende siden 2003, som eneste nasjon. Det er grunnhåpet, sier Bråthen.

Trøbbel i mikskonkurransen

Maren Lundby får med seg Anniken Mork og Silje Opseth. Lundby har imponert i vinter med flere seirer i verdenscupen.

-Vi må ha to jenter med i mikslag og vil ha med en reserve om noen blir skadd eller syke. Maren går inn i et VM med helt andre forventninger enn tidligere. Hun har ikke favorittstempelet, det må Yuki Ito og Sara Takanashi fra Japan ta, men hun er den største utfordreren og har vunnet fire renn hittil i vinter.

-Vi mener vi har gode medaljesjanser i lagkonkurransen og de tre individuelle øvelsene. Det er litt mer usikkerhet til mikslag, hvor vi har en litt annen holdning enn om vi hadde hatt to jenter helt der oppe internasjonalt, innrømmer Bråthen.

Ski-VM begynner neste uke.

